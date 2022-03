Nova Milanese

E’ arrivata in questi giorni la comunicazione ufficiale da parte di Regione Lombardia.

Per l'intervento di riqualificazione della Piana del Novale arriva il finanziamento regionale di 379mila euro.

Piana del Novale, arriva il finanziamento regionale

Con grande soddisfazione il Comune di Nova Milanese ha annunciato in queste ore che il progetto di ampia portata presentato dall'Ufficio Territorio è stato finanziato (la graduatoria del progetti ammessi e finanziati dal bando Rigenerazione Urbana di Regione Lombardia è stata pubblicata in questi giorni) e questo consentirà di procedere ad alcuni interventi come il completamento dell'ultimo tratto di canale, percorsi ciclopedonali, la sistemazione di via Cava madonnina e molto altro.

“Rigenerare, riqualificare e restituire luoghi alla città. Per mesi, anche in piena pandemia, abbiamo lavorato in quest’ottica – commenta il vicesindaco Andrea Apostolo – E questo finanziamento rappresenta il riconoscimento di una pianificazione, in sinergia, che ha avuto il coraggio di uno sguardo al futuro, all’anima verde che vogliamo restituire al nostro territorio, tenendo insieme aspetti ambientali, paesaggistici e sociali”.

Obiettivo riqualificare e restituire spazi verdi

Il progetto si inserisce in un più ampio programma di interventi di rigenerazione della cosiddetta Piana del Novale avviato da anni, zona di cerniera anche per i Comuni limitrofi, nell’ottica di riqualificare e restituire alla città spazi verdi e ciclopedonali fruibili dai cittadini di tutte le età.

Un programma particolarmente complesso anche per la necessità di coordinare soggetti molto vari pubblici (Comune, Provincia, Plis Grugnotorto, Consorzio Est Ticino Villoresi, Brianzacque, Comuni contermini e gestori di altre aree protette), e privati (la soc. EGES che ha in gestione il recupero della ex cava Madonnina, Fondazione Cariplo, aziende locali insediate nel compendio) che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito alla loro realizzazione.

I lavori

In continuità con il programma di interventi già finanziati nel 2021-22, si interverrà su cinque fronti: le vie d’acqua, la forestazione, i filari, la rete della mobilità dolce e le infrastrutture per la viabilità.

Si lavorerà su:

prosecuzione del canale derivatore del Villoresi (2° lotto) sino alla connessione e confluenza con l’esistente derivatore 3\1 Nova;

ampliamento, per complessivi 18.500 mq, delle aree da piantumare a bosco ripartite in quattro e distinte zone dell’ambito. Insieme alle aree già piantumate o in via di attuazione porterà l’area a bosco a oltre 63.000 mq;

prosecuzione della messa a dimora di filari alberati con la stessa tipologia delle aree già realizzate;

4. estensione e la riqualificazione della rete dei percorsi campestri per circa 630 m di sviluppo lineare;

riqualificazione della via Cava Madonnina, porta di accesso all’ambito dal settore occidentale della città. Si tratta di un primo intervento inserito in un disegno più generale volto a connettere in modalità dolce la Piana del Novale al parco Lago Nord sul territorio di Paderno Dugnano.