Lo stanziamento della Giunta di Vimercate per la manutenzione straordinaria delle vie per Arcore, Vanoni, Pirandello e Martiri di Belfiore

La Giunta comunale di Vimercate, nella seduta di mercoledì 1 luglio, ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dei manti d’usura di alcune vie della zona di Oreno e Velasca, oltre a un tratto di strada sterrata.

Piano asfalti, pronti 180mila euro per il rifacimento delle vie di Oreno e Velasca

L’intervento, per un importo complessivo di 182.175 euro, riguarderà via Per Arcore e via Vanoni a Oreno, via Pirandello a Velasca e via Martiri di Belfiore.

Le motivioni dell’intervento

Le vie interessate sono state individuate a seguito di un’attenta analisi della rete viabilistica comunale, che ha evidenziato tratti particolarmente ammalorati e potenzialmente pericolosi per la circolazione.

Nonostante la manutenzione ordinaria eseguita negli anni, il traffico veicolare, gli agenti atmosferici e il naturale invecchiamento dei materiali hanno infatti causato un progressivo deterioramento della pavimentazione, con fessurazioni, avvallamenti, rappezzi disomogenei e una significativa perdita di aderenza della superficie.

Come si svolgeranno i lavori

I lavori prevedono la fresatura del manto esistente, la pulizia del piano di posa e la realizzazione di un nuovo tappeto d’usura in conglomerato bituminoso, oltre al ripristino della segnaletica orizzontale.

L’intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028, sarà finanziato con avanzo di amministrazione.

Le dichiarazioni dell’Assessore