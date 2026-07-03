La Giunta comunale di Vimercate, nella seduta di mercoledì 1 luglio, ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dei manti d’usura di alcune vie della zona di Oreno e Velasca, oltre a un tratto di strada sterrata.
Piano asfalti, pronti 180mila euro per il rifacimento delle vie di Oreno e Velasca
L’intervento, per un importo complessivo di 182.175 euro, riguarderà via Per Arcore e via Vanoni a Oreno, via Pirandello a Velasca e via Martiri di Belfiore.
Le motivioni dell’intervento
Le vie interessate sono state individuate a seguito di un’attenta analisi della rete viabilistica comunale, che ha evidenziato tratti particolarmente ammalorati e potenzialmente pericolosi per la circolazione.
Nonostante la manutenzione ordinaria eseguita negli anni, il traffico veicolare, gli agenti atmosferici e il naturale invecchiamento dei materiali hanno infatti causato un progressivo deterioramento della pavimentazione, con fessurazioni, avvallamenti, rappezzi disomogenei e una significativa perdita di aderenza della superficie.
Come si svolgeranno i lavori
I lavori prevedono la fresatura del manto esistente, la pulizia del piano di posa e la realizzazione di un nuovo tappeto d’usura in conglomerato bituminoso, oltre al ripristino della segnaletica orizzontale.
L’intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028, sarà finanziato con avanzo di amministrazione.
Le dichiarazioni dell’Assessore
“Con questo intervento continuiamo il lavoro di manutenzione e messa in sicurezza della nostra rete stradale anche nelle frazioni di Vimercate – dichiara Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città – intervenendo su strade che da tempo presentavano segni di degrado. L’obiettivo è restituire ai cittadini vie più sicure e in buone condizioni, riducendo al contempo i costi di manutenzione futura”.