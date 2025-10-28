Affidati i lavori del Piano 2024 e varato il Piano 2025: oltre tre milioni e mezzo di interventi

Novecentomila euro per il Piano Strade 2024 (per cui è stata individuata la ditta esecutrice) e due milioni e seicentocinquantamila euro per il Piano Strade 2025, ufficialmente varato dalla Giunta Comunale: questi gli interventi programmati per i prossimi anni, interventi che riguarderanno tutti i quartieri della città di Seregno.

Piano Strade 2024 e 2025: ecco tutti gli interventi in programma nei prossimi anni

Il Piano 2024, che sarà realizzato dalla Ditta Bonzi di Brescia ed i cui cantieri prenderanno avvio nelle prossime settimane, riguarderà:

– Via Giuseppe Ripamonti, Via Giovanni Pacini, Via Bernardino Luini, Via Marco Polo, Via Achille Locatelli dove verrà rifatto l’asfalto;

– Via Giuseppe Ronzoni, Via Capitano Giulietti e Via Alfonso Lamarmora dove si procederà alla costruzione nuovi marciapiedi;

– Via Antonio Stoppani e Via Giuseppe Parini dove saranno riqualificati marciapiedi esistenti;

– Via Giuseppe Viviani, che necessita di un complessivo adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, rifacimento pavimentazione stradale.

Il Piano 2025 (che ora dovrà affrontare la fase di progettazione ed i cui cantieri inizieranno nella seconda parte dell’anno prossimo per proseguire nel 2027) interessa i seguenti tratti stradali:

Parcheggio via Ballerini – riasfaltatura;

parcheggio via Piave-via Stoppani-via Marengo – riasfaltatura

Rotatoria Montello – Montorfano riasfaltatura;

Strada Vicinale San Carlo – riasfaltatura;

via Ada Negri – – riasfaltatura;

via Agnesi – riasfaltatura;

via alla Porada (tra via Cadore e via Wagner) – riasfaltatura

via Aristotele – formazione sede stradale;

via Bellini – riasfaltatura e rifacimento del marciapiede.

via Borromeo (in prossimità del Cimitero di San Carlo) – rifacimento del marciapiede;

via Cascina Bonsaglio – riasfaltatura;

via Cimabue – riasfaltatura;

via Comina – che necessita di un complessivo adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, rifacimento pavimentazione stradale;

via Correnti tratto nord – – riasfaltatura;

via De Sanctis – riasfaltatura;

via Deledda – – riasfaltatura;

via Einstein – riasfaltatura e nuovo marciapiede;

via Fermi – riasfaltatura e manto stradale;

via Galilei – riasfaltatura e rifacimento marciapiede;

via Genova – riasfaltatura;

via Gozzano – – riasfaltatura e nuovo marciapiede;

via Induno – via Mantegna – via Veronese – riasfaltatura;

via Keplero – riasfaltatura e sistemazione del marciapiede;

via Livorno – riasfaltatura e creazione del marciapiede

via Meredo – riasfaltatura;

via Messina – rifacimento marciapiede;

via Meucci – – riasfaltatura;

via Milano – rifacimento marciapiede;

via Montello – rifacimento marciapiede;

via Montorfano – rifacimento marciapiede;

via Oriani – rifacimento marciapiede;

via Resegone – riasfaltatura e creazione di marciapiede;

via Sant’Anna – riasfaltatura;

via Santa Valeria – rifacimento del marciapiede;

via Tasso – – riasfaltatura;

via Toti – riasfaltatura e nuovo marciapiede;

via Ugo Betti – riasfaltatura;

Il Piano 2025 si completa con un budget di 300 mila euro che sarà utilizzato per interventi puntuali e complementari che emergeranno nel corso delle lavorazioni.

