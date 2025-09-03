Piano Urbano del Traffico: ora tocca ai cittadini dire la propria

A Villasanta l’Amministrazione comunale invita i cittadini a dire la propria sulla viabilità della città con un obiettivo molto concreto: raccogliere impressioni e indicazioni per mettere a punto il nuovo Piano Urbano del Traffico, documento utile a pianificare gli interventi strategici sulla mobilità urbana dei prossimi anni.

Piano Urbano del Traffico: ora tocca ai cittadini

Come? Inizialmente tramite un questionario online, preparato dai professionisti incaricati di seguire la stesura del piano. Indirizzato a tutti i cittadini di Villasanta, il questionario aiuterà l’Amministrazione a raccogliere suggerimenti e segnalazioni dal punto di vista dei cittadini, prima della stesura definitiva del piano:

“L’Amministrazione Comunale è interessata a conoscere il tuo parere in merito alle tematiche relative alla viabilità di Villasanta – è il messaggio introduttivo al sondaggio – utilizza questo questionario per evidenziare critiche specifiche e/o suggerimenti”.

Il questionario

Tra le domande del sondaggio, a titolo di esempio: quanto il cittadino si senta sicuro nel muoversi sulle strade cittadine in bici, a piedi, in auto o con altri mezzi; quali modifiche viabilistiche gli consentirebbero di usare meno la vettura; quali standard ritenga più importanti tra strade senza barriere architettoniche, frequenza dei mezzi pubblici, parcheggi per residenti, percorsi

pedonali protetti, ciclabili.

Gli obiettivi

L’interesse del Comune è quello di ottenere il maggior numero possibile di risposte dai villasantesi, così da poter fornire ai progettisti che lavoreranno al piano un quadro definito delle esigenze della cittadinanza, al di là dei singoli casi specifici. L’appello, dunque, è a dedicare qualche minuto alla compilazione e a condividere il più possibile l’informazione, contribuendo così alla raccolta dati. È bene che vengano segnalate anche problematiche o proposte già condivise in passato con l’ente, cercando di privilegiare quelle di interesse generale.

I prossimi passi

A questa prima fase di partecipazione diretta che si chiuderà, indicativamente, tra una ventina di giorni, seguiranno, nel mese di ottobre, tre assemblee pubbliche nei quartieri e un’assemblea conclusiva alla presenza degli estensori del piano.ù

Il questionario è già disponibile online, a questo link: https://forms.fillout.com/t/wfXwZpxwWBus.