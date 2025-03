Piante tagliate, polemiche e critiche al Comune

Manutenzione del verde e taglio delle piante a Seregno, polemiche e aspre critiche rivolte al Comune. Scintille durante la commissione Lavori pubblici, durante la quale l’assessore alla Pianificazione territoriale, Giuseppe Borgonovo, ha illustrato il nuovo Regolamento del verde urbano.

Taglio delle piante, polemica in commissione

Nella Commissione consiliare, che si è svolta nei giorni scorsi a Palazzo Landriani, il commissario di minoranza Edoardo Trezzi della Lega ha sottolineato le critiche di Legambiente alla capitozzatura delle piante in via Wagner: "Secondo il mio giardiniere il taglio radicale rischia di farle morire. Sono incavolato anche per l’abbattimento del cedro fra via Milano e via allo Stadio, che in passato l’assessore Barbara Milani (Urbanistica, ndr.) aveva voluto preservare" nonostante la modifica della viabilità locale.

Le critiche di Trezzi e Azzarello

Severo anche Giuseppe Azzarello di Fratelli d’Italia, che ha segnalato il disagio di chi vive in abitazioni a ridosso delle piante, la cui altezza eccede quella degli immobili. E’ il caso di via Machiavelli, dove la caduta delle foglie ottura i canali di scolo delle acque piovane provocando infiltrazioni e allagamenti nelle case. "L’assessore cosa fa?", l’affondo del consigliere di minoranza.

La spiegazione del dirigente comunale

"C’è la possibilità di utilizzare dei parafoglie che impediscono il deposito - ha spiegato in commissione il dirigente dell’Area lavori pubblici, Franco Greco, che ha ammesso il problema - Il patrimonio arboreo in città è notevole e seguiamo una priorità d’intervento per garantire sicurezza, che è la priorità assoluta. Tagliare le piante dispiace a tutti, ma una parte consistente dell’albero di via allo Stadio era caduta e ostruiva la strada" durante il downbrust del 24 luglio 2023, "un evento che non auguro a nessuno. Una perizia dell’agronomo l’aveva dichiarata pericolosa".