Piattaforma ecologica chiusa per venti giorni

A Besana

Cancelli serrati da martedì 1 a martedì 22 marzo, o comunque fino al termine dei lavori di manutenzione

Resterà chiusa per una ventina di giorni la piattaforma ecologica di Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza. Cancelli serrati da martedì 1 a martedì 22 marzo 2022, o comunque fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento dell’area di via Matteotti.

Cancelli chiusi per venti giorni

«La chiusura era prevista più in là nel tempo ma abbiamo preferito anticiparla, in modo da non creare disagi in primavera, quando i cittadini iniziano lo sfalcio di prati e aree verdi», ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli.

Dal Comune è arrivato l’invito a recarsi in discarica entro il 28 febbraio per i rifiuti per i quali non è possibile posticipare il conferimento.

Intervento da 100 mila euro

L’intervento di restyling è partito alla fine di gennaio e prevede un investimento di 103 mila e 551 euro da liquidare a Gelsia - gestore della discarica fino al 2028 - secondo un piano di ammortamento distribuito in otto anni. I lavori mirano ad aumentare la sicurezza dell’area, oltre che a contenere i costi legati allo smaltimento dei rifiuti. In particolare, il lotto che porterà alla serrata riguarda il rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo in corrispondenza dei cassoni.