Raccolta rifiuti

Da martedì 1 marzo i rifiuti non raccolti a domicilio dovranno essere conferiti alla Piattaforma Ecologica di Briosco.

Grazie alla nuova convenzione con i Comuni di Briosco e Renate, da martedì 1° marzo 2022 i rifiuti non raccolti a domicilio dovranno essere conferiti alla Piattaforma Ecologica di Briosco, in via Daneda e non più al Centro di Raccolta di Cassago Brianza.

Piattaforma ecologica, novità per i residenti a Veduggio

Di seguito gli orari di apertura della piattaforma ecologica di Briosco:

Da ottobre a marzo

• LUNEDI’ dalle 13:30 alle 17:00

• MARTEDI’ dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

• MERCOLEDI’ dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

• GIOVEDI’ dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

• SABATO dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

(solo utenze domestiche)

Da aprile a settembre

• LUNEDI’ dalle 13:30 alle 18:00

• MARTEDI’ dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00

• MERCOLEDI’ dalle 13:30 alle 18:00

• GIOVEDI’ dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00

• SABATO dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

(solo utenze domestiche)

Gelsia Ambiente ricorda che le utenze domestiche possono accedere tramite tessera sanitaria, mentre le utenze non domestiche mediante l’apposita tessera da richiedere all’Ufficio Tecnico del Comune di Veduggio con Colzano.

Inoltre, rimane attiva la Piazzola Comunale di Via Verdi a Veduggio con Colzano, per il conferimento degli sfalci verdi, con orari più ampi. Questi gli orari di apertura:

Da ottobre a marzo

• VENERDI’ dalle 08:00 alle 12:00

• SABATO dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00

Da aprile a settembre

• MERCOLEDI’ dalle 08:00 alle 12:00

• VENERDI’ dalle 08:00 alle 12:00

• SABATO dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00), il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.