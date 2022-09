Piazza Dante, tempo scaduto: la nuova "Lesmo Amica" sconfessa la vecchia... "Lesmo Amica". Il Piano Integrato d'Intervento adottato lo scorso 31 maggio non è stato approvato dall'attuale Amministrazione comunale.

Proprio così, perché il progetto di riqualificazione presentato in extremis dall’Amministrazione dell’ormai ex sindaco Roberto Antonioli è stato bocciato, o quantomeno accantonato, dal suo successore, Francesco Montorio. Il nuovo Esecutivo, infatti, ha deciso di non dare seguito all’iter previsto per l’approvazione del piano d’intervento che, scaduti i termini di legge, è finito dritto nel cassetto prima ancora di vedere la luce.

Cosa prevedeva il progetto

Lo scorso 31 maggio (a 11 giorni dalle elezioni) la Giunta Antonioli aveva deliberato l'adozione di un Piano Integrato di Intervento, già contenuto all'interno della variante al Pgt varata negli anni scorsi, che avrebbe dato la possibilità di mettere mano non solo alla piazza, ma anche all'intero stabile delle ex scuole elementari. L'intenzione dell'Amministrazione uscente è infatti sempre stata quella di intervenire, mediante sinergia con un operatore privato, sullo spazio aperto pubblico con un importante progetto di recupero urbanistico a favore della comunità, lasciando però allo stesso privato la possibilità di realizzare all'interno dello stabile unità abitative (al primo piano), spazi commerciali (al piano terra) e un parcheggio interrato.

Ma così non sarà. O almeno per il momento, visto che l'intenzione del nuovo corso di "Lesmo Amica" è quella di predisporre un progetto che preveda una più ampia partecipazione della cittadinanza.

