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In centro a Nova Milanese “c’è una discarica a cielo aperto. Basta guardare piazzetta Moronini”.

Il “paradosso della piazzetta Moronini”

Secondo Fratelli d’Italia la piazza all’angolo con Vicolo Cortelunga, nel pieno centro di Nova Milanese, è in una situazione di degrado da tempo. “Un paradosso rispetto ai piani dell’Amministrazione, che vorrebbe trasformare la piazzetta in isola pedonale, spendendo due milioni di euro per la riqualificazione”, dichiara Paolo Sala, coordinatore cittadino e consigliere di Fratelli d’Italia.

Diverse le segnalazioni di Fratelli d’Italia

“Ma qui per ora – evidenzia – sacchi e rifiuti sono abbandonati accanto all’aiuola, l’umido è sparso sull’erba e i piccioni banchettano”. Diverse le segnalazioni, dice Sala, arrivate al gruppo consiliare da residenti e commercianti, che lamenterebbero una situazione “che subiscono settimanalmente”. Sala dichiara che, dopo avere segnalato a sua volta al Comune, “la risposta è stata che l’area viene ripulita e il servizio del vigile ecologico cerca tracce per sanzionare i responsabili. Insomma, una ‘lotta continua’ che l’Amministrazione sta perdendo”, continua il consigliere comunale.

“La riqualificazione non dà soluzioni al degrado”

Per Sala la riqualificazione della piazzetta Moronini, che sarà finanziata con il bando Duc, Distretto Urbano del Commercio, “è un rendering ‘salotto’, che però nasconde una realtà diversa: l’eliminazione dei parcheggi, uno sfregio per i commercianti già in difficoltà, senza alcuna garanzia di risolvere il degrado”.