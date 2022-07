Nel pomeriggio di lunedì 25 luglio si sono verificate una serie di interruzioni sulla rete di distribuzione energia elettrica della città di Seregno, dovute all’eccezionalità degli eventi climatici di questo periodo.

Picco di consumi: guasto alla rete elettrica a Seregno

Come segnalato in una nota da Reti Più, le alte temperature registrate hanno portato ad un aumento dei consumi di energia in città, che hanno visto punte di assorbimento dalla rete in crescita di circa il 25% rispetto ai picchi dello scorso anno.

Il sistema di telecontrollo di RetiPiù ha immediatamente rivelato il guasto, allertando le squadre di pronto intervento che, operando sia da sala emergenze che in loco, sono riusciti a risolvere nel minor tempo possibile le problematiche che si sono presentate, escludendo dalla rete i tratti in cui si sono rilevati i guasti. Questa ha permesso di poter ridare energia nel giro di circa 30/45 minuti alla maggior parte degli utenti, a seconda della zona interessata.

I disagi più importanti nella zona di via San Giuseppe

Gli utenti della zona di via San Giuseppe hanno dovuto sopportare un’interruzione di circa 5 ore, in quanto il guasto principale è stato localizzato nella cabina MT/BT al servizio della loro zona.

Per eliminare tale guasto, i tecnici di RetiPiù, operando in emergenza, hanno dovuto infatti eseguire una serie di lavorazioni complesse al fine di sostituire le apparecchiature di media tensione danneggiate, che hanno richiesto un maggior tempo di lavoro per assicurare il ripristino del servizio.