Piccola civetta in Municipio, salvata da un agente della Polizia locale

Animali

Il rapace stava per essere attaccato dalle cornacchie

Un agente della Polizia locale di Giussano ha «salvato» dall'assalto delle cornacchie una piccola civetta che aveva trovato rifugio in municipio.

Il piccolo rapace si era appollaiato all'ingresso del Municipio

Mercoledì mattina, attorno alle alle 7.30, un agente di polizia locale in forza al comando di piazzale Aldo Moro, era davanti alla porta di ingresso del Comune pronto a timbrare il cartellino per entrare in servizio, quando si è accorto della presenza del piccolo rapace.

«Stavo per iniziare a lavorare quando mi sono accorto della piccola civetta - ha raccontato - appena mi ha notato ha cercato di volare via. Ma era in difficoltà e ha rischiato di essere attaccata dalle cornacchie».

Il salvataggio dalle cornacchie

La civetta, probabilmente spaventata dalla presenza dell’agente ha infatti tentato di volare via, ma dopo circa un metro di volo è planata a terra sul piazzale. Sono bastati pochi istanti di sosta, però, mentre l’esemplare era appollaiata a terra, per attirare subito un paio di cornacchie, già pronte a saltargli addosso. L’agente, ha subito intuito le loro intenzioni, è le ha cacciate via, mettendo in salvo la civetta.

E' stata consegnata alla Polizia provinciale

L’ esemplare è stato quindi preso ed accolto in comando nell’attesa che arrivassero i colleghi della Polizia provinciale. Messo al sicuro provvisoriamente in una gabbietta è stato poi portato via per poi tornare in libertà in un’area verde adatta e sicura.