Piccoli genietti crescono a Lesmo: torna la "Settimana della scienza" a scuola

Piccoli genietti crescono. Anche per quest'anno l'Istituto comprensivo di Lesmo, Camparada e Correzzana ha organizzato quella che si configura essere una delle attività più stimolanti per gli studenti: la "Settimana della scienza".

La scienza in tutte le sue forme

Il progetto, che include una serie di attività scientifiche, è ormai una vera e propria tradizione per la scuola elementare e media. Sono passati più di dieci anni da quando l'iniziativa è approdata tra i banchi di scuola, dando la possibilità agli alunni di porsi faccia a faccia con la scienza. Non solo un'occasione per comprendere i rudimenti della disciplina in maniera pratica, ma anche per offrire la possibilità di scoprire quelle che potrebbero essere delle passioni ancora in procinto di nascere e chissà... magari nel futuro anche un lavoro.

"Questa scuola ha sempre svolto attività in ambito scientifico, ma non le abbiamo mai incanalate dentro un vero e proprio progetto come stiamo facendo invece da anni - ha spiegato la professoressa Simona Sanvito - Sono tutte iniziative che seguono il programma curricolare. Inoltre, è un connubio tra scienza ed educazione civica. Ad esempio nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti elettronici i ragazzi apprendono anche l'importanza di che cosa vuol dire smaltire, riciclare, buttare gli oggetti e ciò di cui facciamo uso con consapevolezza".

Scienza e...

Sono varie le attività proposte dall'Istituto. Questa mattina, mercoledì 13 marzo, i ragazzi hanno ricevuto la visita del professor Pietro Parma, insegnante di Genetica animale nella Facoltà Agraria dell'Università degli Studi di Milano. Il docente ha avuto occasione di spiegare ai ragazzi che cosa sia la genetica e il Dna, impartendo una vera e propria lezione e proponendo svariati esercizi. Non solo, a trovare gli alunni sono giunti anche gli astrofili per sperimentare insieme i concetti di astrofisica. E ancora, sono stati tratti temi come quello dell'Intelligenza artificiale e del mondo della robotica.

...educazione civica

Ma come detto prima, non si tratta solo di scienza, ma anche di educazione civica. Infatti a parlare con gli studenti sono arrivati anche i volontari Avis della sezione di Lesmo e Camparada per spiegare loro l'importanza della donazione di sangue e hanno anche avuto la possibilità di sperimentare una prova tecnica di rianimazione cardiaca. Domani, 14 marzo, ha inizio il "Pi Greco Day" nell'ambito dei giochi matematici. I giovanissimi inizieranno ad esercitarsi individualmente per essere allenati e pronti a sostenere le prove a squadre nel mese di maggio.

"La scienza non è fatta solo per i geni"

Le parole della dirigente scolastica Elisabetta Biraghi sono state di estremo conforto, soprattutto per gli studenti che pensano di non essere "abbastanza" nelle materie scientifiche: