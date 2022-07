Pinuccia e Clorinda soffiano 102 candeline

Non è da tutti i giorni festeggiare due compleanni speciali nel giro di poche ore. Le festeggiate sono la storica maestra della scuola elementare Clorinda Ghinzani e Pinuccia Montrasio. Le due donne, villasantesi doc, hanno soffiato 102 candeline e hanno ricevuto gli auguri del sindaco Luca Ornago e dell'assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco.

Clorinda Ghinzani

Sposata con Enrico Confalonieri, scomparso nel 1997, la donna ha quattro figli (Emma, Chiara, Vittorio e Lucia) e ben 9 annnipoti (Federico, Michele, Giovanni, Beatrice, Maria Roberta, Anna, Matteo, Eleonora e Francesca).

"Mia mamma è nata e cresciuta a Monza e poi, dopo qualche anno di fidanzamento con mio papà Enrico, negli anni ‘70 si sposò e i miei genitori andarono a vivere a Sovico, dove costruirono la loro casa», ha sottolineato la figlia Emma.

Nel 1997 suo marito Enrico, imprenditore a capo di una ditta di materie plastiche a Sovico, è volato in cielo e la donna ha vissuto da sola fino a sei anni fa, quando decise di trasferirsi a Villasanta insieme alla figlia.

Una vita per l'insegnamento

«Mamma ha insegnato alle scuole elementari per una decina di anni, fino a quando non decise di lasciare il suo lavoro per dedicarsi alle cure della sua famiglia - ha continuato la figlia Emma - E pensare che all’inizio della sua carriera scolastica, per qualche anno, aveva insegnato anche a Villasanta. E’ sempre stata una donna molto decisa, dal carattere forte. Infatti le avevano affidato classi di soli ragazzi ma a quanto mi hanno raccontato riusciva a tenerli in riga. Purtroppo negli ultimi anni parla poco, diciamo che è diventata un pochino pigra. Però è ancora molto lucida. Si interessa di tutto».

Pinuccia Montrasio

Arzilla, lucida e con tanta voglia di vivere: tanti auguri nonna Pinuccia. Villasanta si conferma terra fertile per le ultracentenarie. Lo confermano le 102 candeline soffiate domenica 3 luglio da Pinuccia Montrasio. Nata e cresciuta a Villasanta, nonna Pinuccia, fin dalla giovane età ha lavorato agli stabilimenti della Falck a Sesto San Giovanni.

Successivamente si era unita in matrimonio con Ivo Boselli e dal loro amore è nato il figlio Aldo.

Nel corso della sua vita visse anche a Milano

"Subito dopo la guerra mia zia Pinuccia e mio zio Ivo decisero di trasferirsi per qualche anno a Milano, in zona Navigli, dove aprirono una attività commerciale tutta loro - ha commentato il nipote, Lorenzo Zocca - Decisero di buttarsi nel campo della vendita di ricambi per automobili. Rimasero lì per qualche anno per poi fare ritorno a Villasanta. Negli anni ‘90 chiusero l’attività e si dedicarono alla pensione".

Nonna Pinuccia è ancora molto attiva e autosufficiente. "Vive con la badante che le prepara da mangiare ma per il resto riesce ancora a svolgere le faccende di casa in piena autonomia - ha continuato il nipote - E’ piena di energia e di voglia di vivere". Anche la redazione del Giornale di Vimercate si unisce agli auguri di buon compleanno per Pinuccia Montrasio.