Pio XI: l’attualità della lezione del pontefice desiano

Una giornata dedicata ad Achille Ratti e al suo impegno verso una pace per tutti: Desio ha ospitato la quattordicesima edizione del convegno “Pio XI e il suo tempo”, dedicata al pensiero e alle azioni del pontefice desiano.

Le parole del sindaco Moscatelli

Presente all’apertura il sindaco, Carlo Moscatelli, che ha ringraziato gli organizzatori:

“Da desiani, abbiamo la responsabilità di conservare la memoria di questo nostro concittadino – ha affermato – Il nostro dovere non è solo quello di ricordare, ma anche di interrogare il suo pensiero e la sua azione, mettendoli in dialogo con il nostro presente, talvolta difficile da decifrare e da comprendere”.

I lavori in corso nella casa natale di Pio XI

Ha preso la parola anche Agostino Gavazzi, presidente del Centro Studi Internazionale Pio XI, che ha aggiornato la cittadinanza sui lavori di ristrutturazione della casa natale del Pontefice:

“I lavori stanno procedendo e siamo felici di poter iniziare a vedere dei risultati – ha spiegato – La casa ha una lunga storia, e vogliamo che sia presto in grado di ospitare il Museo della Casa Natale”.

I progetti che riguardano il pontefice contano sulla collaborazione dell’associazione Amici della Casa natale Pio XI: il presidente, Claudio Lazzarotto, ha ringraziato i presenti e tutti coloro che si impegnano per conservare la memoria di Ratti.

“Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari che in questi anni hanno contribuito e contribuiscono tutt’ora a tenere accesi i riflettori sulla figura di Achille Ratti – ha specificato Lazzarotto – Colgo l’occasione per manifestare la volontà di avere nuovi volontari di qualsiasi età, nuove risorse umane che ci possano aiutare. Trasformeremo il loro servizio in una esperienza irripetibile”, ha affermato.

La pace secondo Pio XI

L’intervento conclusivo della giornata di convegno è stato tenuto da monsignor Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Sua la scelta di trattare i paralleli tra il papato di Leone XIV e quello di Pio XI: al centro il Giubileo della Pace tenuto da Ratti nel 1925. Oltre cento anni dopo il suo impegno contro le guerre rimane attuale.

“Achille Ratti è stato un uomo radicato nel suo tempo, ma capace di guardare oltre: concepiva la pace non come assenza di guerra, ma costruzione paziente fondata sul dialogo – ha poi evidenziato il primo cittadino – Possiamo senza dubbio comprendere l’attualità di questo insegnamento. La pace si costruisce nelle città, nelle comunità, nel modo in cui scegliamo di vivere insieme”, ha concluso.