"Le piscine comunali in condizioni adeguate"

"Le piscine comunali di Seregno sono in condizioni adeguate e a norma". Lo afferma il direttore dell'impianto natatorio comunale, in gestione alla società privata Insport, dopo le lamentele di alcuni utenti e le polemiche politiche.

Piscine ok, dopo le lamentele

Le piscine comunali alla Porada di Seregno sono in condizioni adeguate. Interviene il direttore dell'impianto sportivo di proprietà del Comune, affidato in concessione a un operatore privato (la società Insport), dopo le segnalazioni delle scorse settimane, con le lamentele di vasche e spogliatoi "in pessimo stato". La vicenda era stata evidenziata anche dal consigliere comunale Edoardo Trezzi della Lega.

Risolto il problema nelle vasche delle piscine

"Dal 20 luglio, per un paio di settimane, si è verificato un problema di trasparenza dell’acqua della vasca, a causa di diversi fattori fra cui l’eccesso di calore in un’estate torrida, senza giornate di fermo vasca e con grandi numeri di utenti, che peraltro è un aspetto positivo - ha dichiarato il direttore al Giornale di Seregno - Inoltre abbiamo ereditato un impianto che non è nuovo e, di anno in anno, necessita una manutenzione straordinaria. La presenza delle alghe è normale in estate, ma in questo caso più accentuata".

Grande affluenza durante l'estate

Nelle scorse settimane l’Ats ha certificato l’agibilità della struttura sportiva e la corretta situazione chimico-balneare. A fronte dei disagi, il gestore ha provveduto a utilizzare una nuova pompa sommersa per un lavoro supplementare di filtrazione e pulitura, inoltre ha aumentato la clorazione. Implementate anche le pulizie degli ambienti. Intanto la stagione estiva segna un'ottima affluenza. Sul tema delle piscine anche in passato si era acceso un duro scontro fra i partiti di minoranza e l'Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Rossi.

