In centro città nuove piste ciclabili e polemiche

In centro a Seregno sulle nuove piste ciclabili viaggiano le... polemiche. Le solleva il segretario locale della Lega, Edoardo Trezzi, che contesta i lavori effettuati dal Comune per creare una corsia riservata a ciclisti e pedoni in via allo Stadio e in via Silva.

Critiche alle nuove piste ciclabili

"Nessuno mette in discussione l’importanza delle piste ciclabili e la tutela dei pedoni, ma i lavori vanno fatti con il buon senso". Il consigliere comunale Trezzi critica i lavori dell'Amministrazione in via allo Stadio e in via Silva, dove sono stati posati a terra dei cordoli per separare la sede stradale dalla pista ciclabile. In via allo Stadio, in particolare, la pista ciclabile ha ridotto l'area di parcheggio, "a scapito dei commercianti e creando disagio agli automobilisti che fanno manovra". Sul tema Trezzi ha depositato anche una interrogazione.

L'assessore: "Proteggiamo i pedoni"

L'assessore alla Viabilità, Giuseppe Borgonovo, ha spiegato che il provvedimento è finalizzato alla protezione della pista ciclabile e dei pedoni, oltre a impedire il parcheggio selvaggio delle vetture. I lavori sono ancora da ultimare con la segnaletica per i parcheggi in linea accanto alle attività commerciali di via allo Stadio e per permettere l’uscita delle auto su via allo Stadio.