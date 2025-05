Più fondi per sicurezza e ordine pubblico a Giussano

Variazione di bilancio da 160mila euro per l'Amministrazione di Giussano, utili per l'acquisto di telecamere, un nuovo mezzo e strumenti per la Polizia Locale.

160.000 euro in più a bilancio

Aumentano i fondi stanziati per la sicurezza e l’ordine pubblico a Giussano. E’ stata approvata dal Consiglio comunale la variazione di bilancio che prevede un maggior stanziamento di risorse, 160.000 euro, da destinare all’acquisto di telecamere con lettura targhe, un nuovo mezzo e nuovi strumenti in uso alla Polizia Locale. Nello specifico la variazione prevede circa 60mila euro, che saranno destinati ad ampliare il sistema di videosorveglianza sul territorio e di lettura targhe, sempre più necessarie per le attività di polizia a favore della sicurezza dei cittadini.

Potenziamento delle installazioni di video sorveglianza

Il progetto di potenziamento porterà all’installazione di postazioni in viale Lario - via Pola, in via dell’Artigianato - via Foscolo e in via Alberto da Giussano - via Cantore, arterie di collegamento con i comuni di Verano, Mariano e Arosio, tutte caratterizzate da elevati flussi di traffico.

La nuova tecnologia verrà poi collegata in modo permanente alla sala operativa della Polizia Locale e potrà contribuire a monitorare ancor meglio il territorio. Le telecamere installate, oltre a rilevare le immagini dei transiti, saranno in grado di effettuare lettura targhe e riconoscimenti di veicoli, attività utili anche ad indagini di polizia stradale e giudiziaria. Prevista anche l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza in prossimità delle scuole secondarie di primo grado «Alberto da Giussano» di Giussano, del Parco Nicholas Green e delle piazze principali di Paina e di Giussano. Infine, verrà effettuato anche un aggiornamento del software gestionale dell’intero circuito.

Nuovo mezzo e strumenti per la Polizia locale

E’ stata poi prevista una somma di 40mila euro che sarà utilizzata per l’acquisto di un nuovo mezzo da destinare ad attività di Polizia Locale ed a servizi di sicurezza, allo scopo di dotare il Comando di veicoli adeguati a svolgere il compito di capillare controllo sul territorio comunale.

Sono infine stati messi a bilancio altri 40mila euro per l’acquisto di arredi per gli spazi in uso alla Polizia Locale: verrà così interamente riqualificato il piano seminterrato dell’ufficio sia per la parte impiantistica sia nelle postazioni di lavoro. E’ stato inoltre previsto il completo rinnovo delle armi di ordinanza e del relativo munizionamento in uso agli agenti impegnati nella pubblica sicurezza.

Gli amministratori