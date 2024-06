Più sicurezza con attraversamenti rialzati e nuova illuminazione

Nuovi attraversamenti rialzati in alcune vie ad alto rischio per i pedoni e potenziamento dell'illuminazione sempre per garantire maggiore sicurezza.

Interventi per la sicurezza stradale

Questi gli interventi sulla viabilità cittadina approvati dalla Giunta comunale di Vimercate. Nei giorni scorsi l'Esecutivo guidato dal sindaco Francesco Cereda ha approvato due progetti definitivi-esecutivi a favore della sicurezza stradale e del contenimento della velocità dei veicoli sul territorio comunale.

Nuovi attraversamenti rialzati

Una progettazione prevede la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in modo da garantire la sicurezza attraverso il contenimento della velocità dei veicoli in transito e la sicurezza dei pedoni sui marciapiedi. Gli interventi previsti sono in via Motta in corrispondenza con la via Cascina Castellazzo e in via Lecco nel tratto di imbocco con via Rota.

"In via Motta sono già stati realizzati, lungo tutto il tratto, incroci e attraversi pedonali rialzati che tuttavia non appaiono sufficienti per una efficace moderazione della velocità; per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di aggiungere un nuovo attraversamento - fa sapere il Comune in una nota - In via Lecco, una delle vie maggiormente trafficate in quanto collega il tratto di strada in uscita dalla Tangenziale Est all’ingresso di Vimercate sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza".

Rifatto anche l'asfalto di una delle arterie principali

Sempre per garantire la sicurezza stradale l’Amministrazione comunale ha deciso di riqualificare il manto d’usura di un tratto della via Cadorna tra la rotonda con l’ingresso della frazione di Ruginello e la rotonda tra via Passirano/Duca degli Abruzzi.

Questa principale arteria viabilistica di collegamento da est-ovest verso il centro di Vimercate, il centro scolastico Omnicomprensivo e verso la Sp2 è percorsa giornalmente anche dai mezzi del trasporto pubblico locale e proprio a causa dell’intenso traffico molti tratti risultano in un avanzato stato di deterioramento. Per questi tre interventi (via Cadorna, via Motta e via Lecco) la cifra stanziata a bilancio è di 112.000 euro.

Altri 130mila euro per potenziare l'illuminazione pubblica

Altri 130.000 euro sono stati stanziati dalla Giunta per il progetto definitivo esecutivo dell’illuminazione pubblica nelle vie Pinamonte, Rota, Ronchi e piazzale Martiri Vimercatesi.

"Si tratta di sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi dotati di tecnologia avanzata a Led a basso consumo e basso inquinamento luminoso in aggiunta a nuovi punti luce per illuminare i marciapiedi - spiega ancora l'Amministrazione - In via Pinamonte nel tratto tra via Mazzini e via Principato; in via Rota nel tratto compreso tra via Principato e la rotatoria con via Pellizzari/Ronchi e in via Ronchi nel tratto tra la rotatoria con via Pellizzari/Rota e l’incrocio semaforico con via Cremagnani/Riva si provvederà alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti e aggiunta di nuovi punti luce sugli stessi pali già presenti per l’illuminazione dei marciapiedi. In piazzale Martiri Vimercatesi saranno sostituti i corpi illuminanti all’area centrale tipo Globo (a boccia), la sostituzione dei 10 punti luce presenti sulla facciata della scuola primaria Filiberto e di un punto luce sulla scuola secondaria di primo grado Manzoni".

Nuova luce anche per il monumento dei Martiri Vimercatesi

Infine, sarà illuminato il monumento dedicato ai Martiri Vimercatesi, nell'omonima piazza, con due faretti a led fissati a pavimento.

