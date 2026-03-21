Più sicurezza con la nuova segnaletica

Interventi di manutenzione e rifacimento su parecchie strade di Giussano e delle frazioni

Si sta rimettendo a nuovo tutta la segnaletica orizzontale a Giussano; diverse le strade sulle quali si sta lavorando, sia in città sia nelle frazione.

Gli interventi nell’area cimitero

Proseguono gli interventi di manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio comunale, con opere realizzate nei giorni scorsi in diverse zone della città e delle frazioni.

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’area del cimitero di Giussano, dove si sono conclusi gli interventi nelle aree di sosta situate in prossimità degli ingressi, sia sul lato di accesso da Birone sia lungo via Dispersi in Guerra. L’operazione ha riguardato la risagomatura dei parcheggi, il rifacimento degli attraversamenti pedonali, la nuova individuazione delle zone di divieto di sosta e il ripristino degli stalli riservati alle persone con disabilità, contribuendo a migliorare ordine, sicurezza e accessibilità in un’area particolarmente frequentata.

Le vie interessate dai lavori

Gli interventi hanno interessato anche altre zone del territorio: a Paina in via Fiume, via Leonardo da Vinci, via Mantova, via Giusti (comprensiva degli stalli di sosta) e in via Statuto, con il rifacimento della linea gialla della pista ciclabile; a Robbiano via Tonale, con il rifacimento della mezzeria.

Avviati a partire dai primi giorni di marzo, i lavori rientrano in una più ampia programmazione finalizzata a garantire una segnaletica sempre più visibile ed efficace, a tutela di automobilisti, pedoni e ciclisti. Altri lavori sono già programmati per le settimane a venire.

Il sindaco