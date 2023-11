Più sicurezza in città grazie ai servizi straordinari di controllo tra le 21 e le 3 del mattino

A Desio si punta a trascorrere le festività natalizie in sicurezza. Il progetto promosso da Regione Lombardia che ha chiesto ai Comuni un ulteriore presidio serale e notturno nelle zone di maggior "movida", è stato subito accolto dal Comune di Desio.

Il progetto "Dicembre in sicurezza"

“Abbiamo subito aderito alla proposta regionale perché per la nostra Amministrazione la sicurezza è uno dei punti piu’ attenzionati del nostro mandato politico – spiega il Sindaco Simone Gargiulo - In questo momento dell’anno, oltre alle normali attività quotidiane di controllo del territorio, sono in programma altre diffuse manifestazioni, mercatini tipici, occasioni di convivialità e ritrovo, per cui è necessario intervenire con uno sforzo maggiore. Aderire a questa misura regionale ci permette di sostenere i costi degli operatori in servizio straordinario”.

"Per dare un maggiore senso di sicurezza ai desiani"

“Credo che per la prima volta si sia organizzato qualcosa del genere a livello comunale. Abbiamo individuato una serie di zone dove, prendendo come riferimento le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza, siano maggiormente necessari presenza, controllo e presidio - aggiunge il vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Andrea Villa - Si tratta di un'azione che, da una parte, mira a scoraggiare i comportamenti di chi tende a trasgredire le regole e, dall'altra, a garantire un maggior senso di sicurezza ai desiani. Ringrazio sin da subito tutto il Corpo di Polizia Locale per l'impegno che viene loro richiesto, consapevoli che con la loro professionalità saranno in grado di fronteggiare le criticità e le situazioni di rischio, nonché degrado, che potrebbero verificarsi”.

I controlli

Le attività sono volte a vigilare e prevenire situazioni di pericolo di sicurezza urbana e stradale, intensificando anche i controlli per guida sotto l’influenza di alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. “Inoltre stiamo aumentando il personale della nostra Polizia Locale, che oggi conta su 35 unità contro le 30 di quando ci siamo insediati” aggiunge Villa, oltre a organizzare una presenza sul territorio ancora piu’ capillare, garantita anche dalle guardie zoofile, che fungono da presidio e controllo, collaborando con le Forze dell'Ordine. “Tali azioni vanno nella direzione di rispondere alla necessità di sicurezza, come avevamo promesso di fare nel nostro programma elettorale. Stiamo lavorando per fare ancora di più, non vogliamo fermarci a questo”.

L'accordo con il comune di Muggiò

Il Comune di Desio ha aderito al progetto in qualità di Comune Capofila (Desio/Muggiò), dettagliando sull’impiego del personale e dei mezzi a disposizione. L’ambito di intervento operativo si estrinsecherà nella sinergica azione di controllo, su entrambi in territori, nell’arco orario serale/notturno (tra le ore 21 e le 3 dei fine settimana dal 1 al 17 dicembre), con attenzione alle aree confinanti, alle arterie principali, ai luoghi di aggregazione giovanile e adolescenziale e ai pubblici esercizi, mediante l’impiego di strumentazione idonea a verificare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza degli stupefacenti, nella prevenzione e repressione della guida ad alta velocità (telelaser/etilometro/drugtest).