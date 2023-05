Plogging tra Usmate e Carnate: l'appuntamento è per il 6 maggio

L'obiettivo è raccogliere piccoli rifiuti mentre si cammina per le strade e i parchi cittadini. Anche a Usmate e a Carnate, questo sabato 6 maggio, torna il plogging: una mattinata dedicata alla pulizia dell'ambiente che ci circonda organizzata dalle Amministrazioni comunali di Usmate e di Carnate in collaborazione con l'associazione Plastic Free.

Plogging a Usmate: l'appuntamento è per il 6 maggio

L’appuntamento è per sabato 6 maggio alle ore 10 all’incrocio fra via Torino e Venezia, mentre un altro gruppo si ritroverà contestualmente a Carnate in via Pascoli; da qui, si procederà ad una pulizia delle strade limitrofe dei due Comuni, raccogliendo quello che altri hanno purtroppo scaricato senza alcun rispetto verso l’ambiente circostante.

L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Plastic Free, impegnata sul territorio ad informare e

sensibilizzare più persone possibili per un mondo #plasticfree. Ciascuno col proprio passo potrà così contribuire a rendere ancora più bello il paese in cui abita.

Al termine della mattinata, ci si ritroverà a mezzogiorno nello stesso punto di partenza dove verranno lasciati i sacchi con la raccolta effettuata che successivamente saranno ritirati dal CEM.

A tutti i cittadini che parteciperanno verrà fornito un kit comprendente pettorina, guanti e sacchetti.

"Azione che migliora la vivibilità del territorio"

“Per il secondo anno, il Comune di Usmate Velate supporta e condivide un’azione che migliora la vivibilità del nostro territorio – afferma Valeriano Riva, assessore con delega all’Ecologia – Pur essendo uno dei Comuni ricicloni della Brianza grazie alla quotidiana attenzione della maggioranza delle famiglie, non mancano purtroppo situazioni in cui occorre intervenire. Da qui la scelta di promuovere azioni di sensibilizzazione che trasmettano anche alle nuove generazioni il rispetto dell’ambiente e del mondo che ci circonda”.

(foto archivio)