Pnrr, acquedotto a Carate: doppio intervento lungo la Sp6 e a Costa Lambro

Nuove tranche di lavori a Carate Brianza per la sostituzione di alcune tratte d’acquedotto, che rientrano nel grande progetto di BrianzAcque da 60 milioni, finanziato per 50 mln dal Pnrr per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza.

BrianzAcque: due interventi a Carate Brianza

A distanza di una settimana l’uno dall’altro, scatteranno due interventi.

Il primo a decollare lunedì 3 giugno, riguarda via Mosè Bianchi. Piu’ esattamente la Sp 6, Monza - Carate Brianza, sarà interessata dai cantieri nel tratto compreso tra l’incrocio di via Schweitzer fino al confine con Albiate. Il costo economico dell’operazione è di 463 mila euro, che saranno impiegati per il “ricambio” di 715 metri di vecchie condotte idriche soggette a perdite e non più idonee a garantire un servizio di qualità. Al loro posto, verranno posizionati tubi di nuova generazione, più performanti in termini di tenuta e sicurezza. Grazie a questo intervento, della durata di circa due mesi e mezzo, si stima di riuscire a recuperare 20,02 metri cubi di acqua al giorno, pari a circa 7.307 metri cubi l’anno.

Lunedì 10 giugno, prenderanno invece il via le attività di rinnovamento delle reti idriche, sottostanti via Buonarroti, a Costa Lambro. Piu’ esattamente, l’arteria nel tratto a gomito, compreso tra gli incroci con via Stanga Busca e con via Crivelli. L’importo di spesa è di quasi 190 mila euro, per l’esattezza 187.250. Saranno utilizzati per rimuovere 380 metri di tubazioni ammalorate e per sostituirle con elementi nuovi di zecca e più resistenti. Con quest’intervento, la cui durata prevista è di circa tre mesi, si calcola di riuscire a recuperare 10,26 metri cubi di acqua al giorno, pari a circa 3744 metri cubi l’anno.

Il progetto si completerà nel primo semestre 2025

Tutte le lavorazioni si svolgeranno con la tecnica dello scavo a cielo aperto. In vista della partenza dei cantieri e nell’intento di ridurre i disagi, BrianzAcque in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale, hanno predisposto una serie di misure che prevedono modifiche alla viabilità ordinaria. In via Mosè Bianchi, arteria nevralgica per la circolazione intercomunale, sarà istituito un senso unico alternato con percorso alternativo. A Costa Lambro, la strada verrà chiusa a brevi tratti per volta, garantendo sempre e comunque l’accesso ai residenti.

Il grande progetto di ricambio delle reti degli acquedotti, si completerà nel primo semestre del 2025 con altri due interventi che comprendono l’attraversamento della SS 36 tra la rotatoria di via Marengo-Donizetti e via Lombardia e l’attraversamento del Lambro in coincidenza con via Porenzella e tratto su SP 155 con via Viganò.