Pochi iscritti a scuola, a rischio due classi prime

Mancano le iscrizioni alla scuola primaria di via Alessandria a Giussano e alla «Ada Negri» di Paina: i due dirigenti sono al lavoro in cerca di soluzioni, il rischio è che possano saltare due classi prime.

Pochi iscritti per formare la classe prima

L’anno scorso era saltata e quest’anno rischia di saltare di nuovo, la classe prima della scuola elementare di via Alessandria. Stesso rischio anche alla «Ada Negri» di Paina.

Mancano i bambini e le iscrizioni sono ferme sotto il numero minimo previsto dal Provveditorato. Ce ne vorrebbero 15 per classe, ma ad oggi non è ancora stata raggiunta la soglia minima e c’è il rischio che la scuola primaria di Paina e quella di via Alessandria, la «Carlo Porta» che fa capo all’istituto comprensivo «Piola», resti senza prime. Al momento mancherebbe un solo bambino alla «Carlo Porta» per raggiungere la quota minima; è ferma a 13 la lista degli iscritti a Paina.

Questione affrontata anche in Consiglio comunale

La questione è stata anche sollevata in Consiglio comunale, quando il capogruppo del Pd, Matteo Botta, ha fatto presente il problema dopo la segnalazione da parte di alcuni genitori preoccupati, che hanno chiesto l’apertura di un dialogo tra i due dirigenti così da arrivare almeno alla formazione di una classe e l’intervento dell’Amministrazione.

L'assessore si è messa a disposizione dei dirigenti

A spiegare tutta la vicenda ci ha pensato l’assessore alla Pubblica Istruzione Sara Citterio che segue la questione da diversi giorni e che si è subito messa a disposizione di entrambi i dirigenti.

«Da tempo è in corso un dialogo con i presidi e le famiglie; lo scorso anno il dirigente della scuola Carlo Porta non è riuscito ad attivare la prima elementare perchè c’erano solo 13 iscritti e il Provveditorato ha negato la formazione della classe che ne richiede 15 - ha precisato Citterio - da quel momento abbiamo cercato di trovare delle soluzioni. Il preside ha proposto la settimana corta per la “Carlo Porta” e ha trovato il consenso da parte dei genitori, il Comune ha poi fatto tutte le verifiche e garantito l’attivazione del servizio trasporto e della mensa».

Più difficile però la situazione a Paina:

«Alla scuola Alda Negri ci si è mossi più tardi, solo a novembre del 2023. Anche in quella scuola è stata proposta la settimana corta con un sondaggio tra i genitori. Abbiamo garantito anche in qual caso la possibilità di attivare i servizi, con un secondo turno della mensa. Resta però il problema degli iscritti, che sono troppo pochi sia a Paina sia alla “Carlo Porta”».

La richiesta al Provveditore

L’assessore Citterio ha risentito i due dirigenti scolastici Roberto Di Carlo e Sabrina Amato, venerdì, per fare nuovamente il punto della situazione. Sia la dirigente di Paina sia quello di Giussano proveranno a chiedere al Provveditore la formazione delle classi nonostante non ci sia il numero minimo necessario ma sulla base di alcuni criteri particolari di valutazione; al momento a Paina sono fermi a 13 iscritti e 14 alla Carlo Porta . E solo nei prossimi giorni si saprà se la richiesta verrà accettata.