Dal prossimo venerdì 31 gennaio non sarà più possibile sottoporsi al prelievo del sangue a Briosco.

Pochi pazienti, «stop» al prelievo del sangue in paese

Scarso, troppo scarso il numero di pazienti che si reca nei due centri aperti dal marzo del 2023 all’interno degli ambulatori medici di via Pasino nel capoluogo e di via Parini a Capriano, tanto da non coprire i costi a carico dell’operatore privato che li gestisce, il Gruppo Affidea. Quest’ultimo ha quindi comunicato al Comune, proprietario dei locali, la volontà di recedere anticipatamente dal contratto.

L’interruzione non è un fulmine a ciel sereno: già lo scorso anno l’Amministrazione comunale, consapevole della risicata affluenza, si era appellata ai brioschesi e non solo affinché utilizzassero maggiormente il servizio, altrimenti destinato a venir meno. Servizio che è stato riattivato nella primavera del 2023 dopo la sospensione imposta nel 2020 dalla pandemia da Covid-19. Nel 2022 l’avvio dell’iter per trovare un nuovo gestore in seguito all’«addio» del precedente: tre anni la durata del rapporto, con prelievi possibili due volte a settimana, il martedì a Capriano e il giovedì a Briosco.

«Si è tentato fino alla fine di evitare la chiusura ma la poca richiesta non consente ad Affidea di andare avanti - ha spiegato il sindaco Antonio Verbicaro - Prima della pandemia, diverse persone utilizzavano il servizio. Evidentemente, una volta costretti dall’emergenza a rivolgersi ad altri centri per i prelievi del sangue, le abitudini non sono più tornate quelle di un tempo. Restiamo comunque a disposizione dei cittadini per qualsiasi necessità».

In caso di richieste, in animo c’è infatti l’idea di mettere a disposizione il servizio di trasporto svolto dai volontari del centro anziani..