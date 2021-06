Polizia locale Brianza Est, ecco il vademecum per scongiurare i furti in casa

Chiudere e verificare che lo sia il portone d’accesso al palazzo e non aprite in nessun caso se non si sa chi ha suonato

Attivare l’allarme ogni volta che si esce di casa.

Evitare poi di attaccare ai portachiavi targhette con nome e indirizzo che, in caso di smarrimento, possano dare immediata indicazione dell’appartamento.

Non lasciate mai la chiave sotto lo zerbino, nei vasi o in altri posti facilmente invisibili e non lasciare post it attaccati alla porta, che indichino che non c'è nessuno in casa.

Illuminare con attenzione l’ingresso e le zone buie. Se vi capita di viaggiare o vi spostate soprattutto per lunghi periodi non fatelo sapere in giro: avvisate solo persone di vostra fiducia e concorde con loro che vadano a fare dei controlli periodici... In caso di brevi assenze o se siete soli in casa, lasciate accesa una luce, oppure la tv o la radio, per mostrare all’esterno che la casa è abitata.

Sulla segretaria telefonica registrate sempre un messaggio al plurale. E’ importante dire: “In questo momento non possiamo rispondere”, anziché “non siamo in casa”.

Conservate i documenti personali in una cassaforte o in un altro luogo sicuro e fotocopiare i documenti di identità e gli originali di tutti gli atti importanti (ad esempio rogiti, contratti, ricevute fiscali, ecc). Se avete oggetti di valore, fotografateli e riempite una scheda con i dati considerati utili caso di furto.

Aguzzate l’ingegno e nascondere gli oggetti di valori in posti non facilmente intuibili dai ladri. In caso di furto, i malviventi guardano subito in armadi, cassetti, vestiti, interno dei vasi, quadri, letti e tappeti.