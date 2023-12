La decisione era nell’aria da qualche tempo, ma dallo scorso mercoledì è stata messa nera su bianco. Si scioglie definitivamente la convenzione di Polizia locale che lega(va) l’Unione dei Comuni di Basiano e Masate con Roncello.

Polizia locale, divorzio dall’Unione

Il provvedimento è stato assunto in pieno accordo tra le tre Amministrazioni e in seguito annunciato durante l’ultimo Consiglio comunale. Per rinfrescare un po’ la memoria, nel 2020 in seguito a un’assemblea dell’Unione, Roncello si era resa favorevole ad aderire alla convenzione per un ufficio unico di Polizia locale.

Era però già da tempo che le tre Amministrazioni avevano intrapreso il percorso della collaborazione, con un primo storico accordo che era stato stilato nell’ormai lontano 2013. L’ultimo rinnovo era avvenuto tre anni fa, a firma dell’ex sindaco Luca Signorile , con l’obiettivo di fare squadra e cercare di fornire un servizio più ampio a fronte di un personale numericamente risicato. Oggi, a distanza praticamente di un decennio, il cambio di rotta, con Roncello che ha deciso di proseguire in autonoma e riportare «a casa» i propri vigili urbani.

«La decisione è stata presa di comune accordo – ha dichiarato il sindaco Cristian Pulici – Purtroppo abbiamo riscontrato troppi problemi in questo tipo di soluzione: nessuno era soddisfatto del servizio e siamo arrivati a questa conclusione unanime. Ci dispiace, ma quando le cose non funzionano è inutile forzarle, quindi è meglio che ognuno vada per la propria strada».

L’Amministrazione ha comunque tenuto a chiarire che la colpa non è stata di nessuno in particolare, semplicemente le molteplici problematiche che si sono innescate nel tempo nel servizio della Polizia locale hanno portato a questa conclusione.

Resta un solo vigile

«Al momento rimaniamo con un solo vigile – ha proseguito il primo cittadino – Questo perché con la convenzione, inizialmente, i vigili dovevano essere cinque più o meno, i quali si sarebbero divisi fra i tre Comuni. Poi, a seguito di alcune problematiche sorte nel tempo, siamo rimasti con un solo vigile per ogni Comune. Un problema per tutti e a fronte di questa situazione ci siamo resi conto che la convenzione non aveva più senso di esistere. Motivo per cui abbiamo deciso di chiudere qui questa esperienza».

Cosa succederà ora?

L’Amministrazione sposterà nuovamente l’ufficio di Polizia locale nel proprio Comune, così come l’unico vigile ancora in capo a Roncello, che sarà chiaramente anche il comandante. Ma uno solo, ovviamente, non basta a garantire un servizio degno di questo nome su tutto il territorio comunale. I primi passi in direzione di una soluzione sono già stati fatti: il Comune sta infatti tenendo controllate le apposite graduatorie in modo da poter rimpolpare l’organico appena saranno disponibili nuove forze. L’obiettivo è quello di potersi dotare di un comandante in convenzione e di due agenti.