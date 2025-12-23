I giocatori delle due squadre sono scese in campo indossando una maglietta con il nome “Lillo” scritto sulle spalle, come veniva affettuosamente chiamato dagli amici: un omaggio ad un uomo che ha dato tanto alla «sua» Limbiate.

Polizia Locale e consiglieri comunali in campo per Lillo

Domenica scorsa al centro sportivo di via Tolstoj si è disputata una partita di calcio in memoria di Nicola Rotolo, scomparso nel novembre 2024. E’ stato consigliere comunale di Forza Italia e amava prendersi cura della città, in particolare del quartiere Molino dove abitava.

Sul terreno di gioco si sono affrontate la squadra degli agenti della Polizia Locale e la formazione dei consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. Tra gli ospiti anche il sindaco Antonio Romeo, i componenti della Giunta comunale e il comandante della Polizia Locale Pasquale Tardi.

A rendere il momento ancora più significativo, la presenza della famiglia Rotolo, con i due nipoti che hanno preso parte alla partita giocando nella squadra dei consiglieri comunali. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del consigliere. La partita, arbitrata dal consigliere e vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Claudio Rebosio, si è conclusa con la vittoria della Polizia Locale ai calci di rigore.

Al termine, il sindaco ha ringraziato e premiato la squadra vincitrice e ha consegnato una targa commemorativa alla famiglia Rotolo.

L’evento è stato organizzato dall’ufficiale della Polizia Locale Vincenzo Notangelo e dal consigliere comunale Domenico Luzza, subentrato in Consiglio dopo la scomparsa del consigliere Rotolo. A loro è andato il sentito ringraziamento dei presenti.

«Una serata che ha visto tutti uniti con un unico obiettivo: divertirsi, ma soprattutto ricordare Nicola Rotolo, esempio di umiltà, dedizione e amore per il nostro Comune. Un esempio che tutti dovrebbero seguire» hanno ricordato gli organizzatori della partita.