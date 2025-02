Nella giornata di ieri, mercoledì 5 febbraio, le strade medesi sono state oggetto di un impattante controllo da parte delle polizie locali di Meda, Seveso e Limbiate, in convenzione tra loro.

Polizia locale e controlli sul territorio: ieri a Meda, oggi a Seveso e Limbiate

I controlli si sono concentrati in via Trieste, via Indipendenza e via Tre Venezie. Cinque le pattuglie impiegate per un totale di 10 operatori concentrati nel far rispettare il nuovo codice della strada.

Numerosi i veicoli controllati e 25 conducenti sottoposti al pretest per la verifica del tasso alcolemico.

A seguito dei controlli quattro conducenti sono stati sanzionati per mancata revisione e mancato uso dei dispositivi di ritenuta.

L'attività di controllo oggi si sposterà a Seveso e Limbiate.