Polizia Locale in festa per San Sebastiano

Prima la benedizione dei mezzi in piazza della chiesa, poi in sala Pertini il discorso del sindaco e del comandante e la premiazione degli agenti.

Polizia Locale di Meda in festa per San Sebastiano. Il comando di via Isonzo nella mattina di oggi, giovedì 20 gennaio 2022, ha celebrato il patrono della Polizia Locale.

Prima la benedizione dei mezzi, poi la cerimonia in sala Pertini

Dopo la benedizione dei mezzi in dotazione al comando guidato da Claudio Delpero, impartita alle 12 in piazza della chiesa dal parroco, don Claudio Carboni, la manifestazione è proseguita nella sala Pertini del Comune per il discorso delle autorità. Oltre al sindaco Luca Santambrogio, c'erano l'assessore Fabio Mariani, il dirigente dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio del Comune, Damiano Camarda, la dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, Sara Corbetta, e alcuni rappresentanti del Gruppo comunale di Protezione civile.

Il sindaco: "Orgoglioso di aver riportato il comando a com'era qualche anno fa"

"Vengo dalla Provincia, dove si è svolta la conferenza della Polizia provinciale ed è stato fatto un resoconto dell'operazione antidroga nel Parco delle Groane, a cui ha dato un prezioso contributo anche la Polizia Locale di Meda - ha esordito il sindaco - E' stato sottolineato come nonostante il comando medese non fosse direttamente toccato dal problema dello spaccio abbia fatto importanti interventi. Come sindaco sono orgoglioso, in questi cinque anni, di aver riportato il comando a com'era qualche anno fa, sia a livello di organico che di mezzi e di dotazione strumentale, come le bodycam. E soprattutto sono soddisfatto della scelta di Claudio Delpero come comandante. Sono davvero contento".

Il comandante: "Un anno complicato a causa della pandemia, grazie a tutti per l'impegno"

Ha quindi preso la parola il comandante Claudio Delpero, che dopo aver sottolineato le difficoltà del 2021 a causa della pandemia ha tracciato un resoconto dell'attività svolta dai suoi uomini, "che ringrazio per gli sforzi fatti e l'impegno. A volte hanno dovuto sacrificare gli affetti familiari per far fronte a tutte le esigenze. Oltre all'attività ordinaria abbia svolto i controlli per verificare il rispetto dei vari Dpcm, abbiamo dato un contributo al centro vaccinale, abbiamo aderito al Progetto Groane e anche al Progetto scuole sicure, per prevenire l'uso e lo spaccio di stupefacenti tra i giovanissimi. Il Comune deve essere orgoglioso di avere una Polizia Locale come la nostra".

Premiati gli agenti in servizio da oltre 20 anni

Infine è stata conferita un'onorificenza agli agenti in servizio da oltre 20 anni. A essere premiati direttamente dal sindaco e dal comandante: il sovrintendente Dante Schinetti, il sovrintendente esperto Salvatore Vecchio, il sovrintendente scelto Vincenzo Orsini, il sovrintendente scelto Oreste Morano, l'assistente esperto Cinzia Franzo e l'assistente esperto Angelo Buono. Il riconoscimento sarà conferito anche all'assistente scelto Leonardo Palmisano, all'assistente scelto Celestino Auteri, all'assistente scelto Giancarlo Silvagni e al commissario aggiunto Antonio Basile, assenti alla cerimonia per motivi personali.