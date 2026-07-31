Polizia locale in strada anche di sera fino a novembre

Rafforzare la sicurezza urbana e stradale nelle ore serali.

Polizia locale in strada anche di sera una volta la settimana

Partirà dalla giornata di domani, sabato 1 agosto, il progetto “Agrate Brianza Sicura 2026” che fino a lunedì 30 novembre porterà, una volta a settimana, pattuglie della Polizia Locale a presidiare le strade cittadine nella fascia serale, tra il lunedì e il sabato.

Il progetto “Agrate Brianza Sicura 2026”

Il piano prevede complessivamente 16 servizi serali nel periodo sopra indicato, dalle 19.35 alla mezzanotte, con l’impiego di tre operatori per ogni uscita, in servizio su base volontaria.

Le pattuglie saranno equipaggiate con ufficio mobile dotato di etilometro omologato, oppure di un’autopattuglia dotata di sistema di lettura ottica delle targhe, utile a individuare veicoli rubati, non assicurati o non revisionati.

I controlli si concentreranno lungo le direttrici a maggiore percorrenza del territorio comunale: la SP 121, principale arteria per volume di traffico, l’incrocio tra via Matteotti e via Lecco nel centro abitato, e la SP 215 di Omate, utilizzata come collegamento verso il Vimercatese. Le prime due postazioni intercettano inoltre i flussi in uscita dal casello autostradale dell’A4 Torino-Venezia. Un’attenzione particolare sarà riservata anche al Centro Direzionale Colleoni, la cui area di parcheggio, poco frequentata in orario serale, è stata più volte segnalata come punto critico da monitorare. Inoltre gli agenti presidieranno anche le aree urbane cittadine, intervenendo poi in quelle zone – segnalate dalla cittadinanza – oggetto di disagi e disordini.

Gli obiettivi

L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine anche dopo l’orario di chiusura degli uffici, quando il territorio comunale registra maggiore vita sociale legata alla ristorazione e alle attività sportive e culturali. Rispetto ai precedenti progetti SMART finanziati da Regione Lombardia, “Agrate Brianza Sicura 2026” punta su una presenza più diluita nel tempo e con cadenza regolare, per aumentare la percezione di sicurezza e la visibilità della Polizia Locale sul territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata ai controlli con pre-test etilometrico, strumento che nelle precedenti esperienze si è dimostrato efficace non solo nell’individuare le positività, ma anche come deterrente, in particolare verso i conducenti più vicini al limite legale.

Come sarà finanziato

Il progetto, per un costo stimato di 5.832 euro, sarà finanziato attraverso le nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza (D.L. 23/2026) e in particolare dall’articolo 208 del Codice della Strada. Le risorse serviranno a remunerare il lavoro straordinario del personale della Polizia Locale impiegato nei servizi serali.

Il sindaco: “Estate periodo più a rischio per furti e microcriminalità”

“Abbiamo deciso di lanciare questo progetto per garantire maggiore sicurezza al nostro territorio – spiega il sindaco Simone Sironi – La scelta di avviare questi pattugliamenti nel mese di agosto è legata al fatto che l’estate, contestualmente alla partenza per le vacanze, risulta spesso il periodo più soggetto ad episodi di furti e microcriminalità. Sebbene il nostro Comune non abbia grosse problematiche di sicurezza ed ordine pubblico, un maggiore controllo del territorio da parte della nostra Polizia Locale, unitamente a quello che i Carabinieri della Stazione di Agrate Brianza svolgono già giornalmente durante gli orari serali, non può che essere utile. Colgo l’occasione inoltre per ringraziare il nostro Comando di Polizia Locale per la disponibilità offerta al servizio e auguro loro un buon lavoro”.

Il comandante della Locale: “Incrementiamo la percezione di sicurezza”