Polizia Locale nelle scuole con strumenti e auto di servizio. Il progetto è partito dalla media Verga: "Un'occasione per far conoscere le attività che garantiscono sicurezza e legalità sul territorio"

I mezzi della Polizia Locale e della Protezione civile di Limbiate nei cortili delle scuole per far conoscere da vicino ai ragazzi l’operato di agenti e volontari. E’ partito dalla secondaria di primo grado Verga il progetto che sta coinvolgendo i plessi cittadini al fine di avvicinare i giovani alle istituzioni e alle realtà locali.

Non solo educazione stradale

Dunque non solo lezioni di educazione stradale in classe per parlare di patentino per il motorino e utilizzo del monopattino (alle medie), rispetto del Codice della strada e l'importanza di essere sempre prudenti, la novità di quest’anno è l’opportunità di vedere da vicino, insieme agli agenti, i mezzi e la dotazione utilizzata quotidianamente dalla Polizia e dalla Protezione Civile.

"Avvicinare i ragazzi alle istituzioni"

"L’esperienza in prima persona rappresenta un’opportunità per avvicinare i ragazzi al mondo delle istituzioni in maniera amichevole e far conoscere le attività che garantiscono sicurezza e legalità sul territorio" ha spiegato l’Amministrazione comunale. Gli studenti posso così comprendere le modalità di utilizzo di strumenti come misuratori di velocità, alcol-test e altre attrezzature ma anche di conoscere meglio in cosa consiste l’operato degli agenti.

E' il progetto "Educare insieme"

Sia da parte degli insegnanti che dei ragazzi, il riscontro di questa esperienza è molto positivo e ricco di stimoli. L’iniziativa è parte del più ampio progetto "Educare Insieme" che, attraverso il coinvolgimento di varie realtà locali in momenti formativi, punta alla costituzione di una comunità educante per i ragazzi limbiatesi.