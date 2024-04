Premiati i valorosi uomini e donne della Polizia di Stato

Celebrato a Seregno il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Alla presenza del questore di Monza e della Brianza, Salvatore Barilaro, consegnati gli attestati di merito agli uomini e alle donne della Polizia che si sono distinti per il loro operato.

Il 172esimo anniversario della Polizia di Stato

Questa mattina, mercoledì 10 aprile, nell’Auditorium di Seregno la Questura di Monza e della Brianza, in concomitanza con tutte le Questure del nostro Paese, ha celebrato il 172esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Un importante traguardo che esalta l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come sintetizzato dal claim #essercisempre.

Corona d'alloro in Questura a Monza

Le celebrazioni sono iniziate in prima mattinata nel piazzale della Questura a Monza, con la deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti della Polizia di Stato, da parte del questore e del prefetto, presso il cippo commemorativo nel cortile. A seguire l’evento a Seregno, alla presenza delle autorità civili e militari e di 75 alunni della scuola elementare dell’istituto Candia.

Le auto storiche e gli stand della Polizia di Stato

Nel piazzale antistante l’auditorium, in piazza Risorgimento, erano presenti i mezzi della Polizia di Stato e i veicoli storici. Nel foyer gli stand della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale che hanno attirato l’attenzione degli alunni, a cui gli agenti hanno spiegato le particolarità delle attività svolte a garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico.

I messaggio della autorità dello stato

Nel corso della celebrazione la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani e la consegna degli attestati di merito agli agenti. La manifestazione è stata accompagnata dal quintetto della filarmonica di Seregno, composto da Lorenzo Brioschi (tromba), Giovanni De Lorenzis (corno), Giuseppe Schiariti (trombone), Christian Colella (tuba) e Mauro Bernasconi (tromba).

Dal questore l'impegno alla "vicinanza al cittadino"

Nel suo intervento il questore, Salvatore Barilaro, ha richiamato il motto "esserci sempre, che significa anche non lasciare solo nessuno, specie le persone più deboli. Essere al servizio dei cittadini non solo per la prevenzione e repressione dei reati", con particolare attenzione ad anziani, giovani e studenti, donne vittime di violenza, "ai migranti stranieri in Italia, alla ricerca di una nuova stabilità, nel rispetto più profondo dei drammi vissuti". In termini di bilancio dell'attività svolta, "a fronte di una diminuzione, ovvero di un andamento generalmente stabile della delittuosità, almeno in termini statistici, non si registra sempre un innalzamento della sicurezza percepita. Su questo aspetto credo si debba lavorare molto e solo la costante vicinanza al cittadino, chiunque Egli sia, può contribuire ad infondere una rinnovata fiducia nei confronti delle Forze dell’ordine".

Gli agenti premiati per meriti di servizio

Di seguito i nominativi degli agenti che hanno ricevuto encomi e lodi per meriti di servizio. Assistente Vincenzo Di Palma; commissario capo Pasquale Lauri, sostituto commissario Dimitri Samir Lucano Palma, sovrintendente capo coordinatore in quiescenza Osvaldo Innocente Scaburri, sovrintendente Michele Tummolo (la figlia Elena ha ritirato l'attestato), assistente capo coordinatore Giovanna Grethel Iannaccone; agente Ilaria Altini; sostituto commissario coordinatore Roberto Fiorillo, vice ispettore Alessandro Petta, sovrintendente Giovanni Sardi, vice sovrintendente Ciro Formuso, agente scelto Alessandro Gagliardi; sovrintendente capo Luca Giordano, ispettore Ivan Sala; commissario capo Alessandro Barone; ispettore Diego De Marco, assistente Davide Arsale; assistente capo coordinatore Sabino Aversa; vice sovrintendente Gabriele Rodolfo Cesana, agente Marco Addeo, agente Vincenzo Vitale, agente Lucia Arnaboldi; ispettore Dario Crimaldi, sovrintendente capo Guido Fumagalli, assistente capo coordinatore Luca Rescigno.

