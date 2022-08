Polizie Locali di Meda e Seveso: "L'unione fa la forza". Stipulato un accordo per garantire pattugliamenti congiunti e assistenza reciproca nel controllo del territorio

Accordo per pattugliamenti e assistenza reciproca

L'obiettivo è un controllo del territorio sempre più capillare ed efficace. Le Polizie Locale di Meda e Seveso uniscono le forze per salvaguardare maggiormente la sicurezza dei cittadini e della circolazione. I due comandi hanno dunque stipulato un accordo per garantire sia pattugliamenti congiunti, sia assistenza reciproca nei vari servizi di controllo del territorio.

Polizie Locali di Meda e Seveso: "L'unione fa la forza"

Seguendo il principio “L’unione fa la forza”, fino alla fine del 2022, sulle strade dei due Comuni verranno effettuati periodiche verifiche da parte degli agenti coordinati dai comandanti Claudio Delpero (Meda) e Roberto Curati (Seveso).

Fattivo contributo alla sicurezza

Gli agenti in servizio sul territorio dei due Comuni collaboreranno per dare un fattivo contributo alla sicurezza a tutela dei cittadini in varie zone delle due città. Durante i pattugliamenti si occuperanno così di accertamenti dei documenti di guida dei conducenti e dei loro veicoli, sorveglianza dei comportamenti con particolare attenzione al rispetto delle norme del codice stradale