Prosegue lo sviluppo del progetto "AUT Evolution" a Concorezzo, volto alla realizzazione di un polo dedicato all’autismo all’interno di un’area comunale confiscata alla criminalità organizzata e affidata all’Associazione Cascina San Vincenzo.

Polo dedicato all’autismo, al via la partecipazione ai bandi

Dopo l’annuncio ufficiale avvenuto il 31 marzo scorso alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, l'Amministrazione comunale e Cascina San Vincenzo hanno avviato un’intensa attività di partecipazione a bandi pubblici (regionali e ministeriali) e incontri istituzionali con l’obiettivo di concretizzarne la realizzazione.

Nei giorni scorsi, Erik Umberto Pretto – Coordinatore del Comitato Antimafia sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive – ha visitato l’area di via Primo Maggio, accompagnato dal sindaco Mauro Capitanio, dal vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Laura della Bosca e dai referenti di Cascina San Vincenzo. Durante la visita ha potuto conoscere da vicino i dettagli del progetto e incontrare i principali soggetti coinvolti. Tra i temi affrontati, anche i progetti sul “Dopo di noi” e lo sviluppo di un Centro Socio Educativo (CSE) per ragazzi autistici, promossi dal Comune di Concorezzo e da Cascina San Vincenzo in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati.

"Il progetto AUT Evolution prevede un lavoro importante e strutturale per la copertura del quadro economico e per tessere quella rete fondamentale di collaborazione tra enti e associazioni in grado di promuovere e concretizzare questo grande progetto di portata regionale- ha affermato il sindaco Mauro Capitanio-. L'Amministrazione comunale di Concorezzo è protagonista insieme a Cascina San Vincenzo di questo impegno quotidiano finalizzato a concretizzare questo grande progetto atteso dal territorio".

Le funzioni di AUT Evolution

Il progetto prevede la nascita di un polo d’eccellenza in Lombardia per l’autismo, articolato nei seguenti spazi e servizi: ambulatori per servizi sociosanitari e di riabilitazione; un Centro Socio Educativo (CSE) dedicato all’autismo, uno studentato inclusivo, aree dedicate alla formazione e a convegni per operatori sociali e famiglie e laboratori per l’inclusione lavorativa. AUT Evolution comprenderà inoltre spazi aperti alla comunità, tra cui il bar-ristoro “AUT AUT Caffè”, spazi per le associazioni, aree verdi e attrezzate per lo sport inclusivo.

L’obiettivo è favorire la partecipazione attiva e la cooperazione tra cittadini, imprese e organizzazioni del territorio.

Da un punto di vista architettonico, è previsto il recupero e l’ampliamento del padiglione dell’Ecuador utilizzato durante Expo 2015, che sarà riutilizzato in un’ottica di economia circolare per ospitare alcuni servizi del polo. Verrà inoltre ristrutturata la cascina già presente sull’area, con attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.

L’impatto del progetto

AUT Evolution coinvolgerà circa:

220 utenti con disturbo dello spettro autistico (bambini, giovani e adulti);

500 familiari;

240 insegnanti e operatori sociali formati ogni anno;

30 professionisti, tra educatori, psicologi, logopedisti e psicomotricisti, oltre al personale tecnico e amministrativo.

Si prevede inoltre una frequentazione annua di circa 5.000 persone tra utenti del ristoro, partecipanti alle attività culturali e praticanti dello sport inclusivo.

Cofinanziamento delle opere e cronoprogramma

L’investimento complessivo è di circa 5,5 milioni di euro. Sono previsti 3 anni di lavori per completare l’edificazione del nuovo padiglione ex Expo e la ristrutturazione della cascina presente nell’area.

Il completamento del padiglione è previsto in 18 mesi e consentirà l’avvio dei primi servizi previsti entro 24 mesi dall’avvio del cantiere. La ristrutturazione della cascina sarà completata entro 36 mesi dall’inizio del cantiere.