Pomeriggio alla scoperta dei cognomi brianzoli

Un viaggio nel passato alla scoperta dell’origine, del significato e dell’evoluzione dei cognomi delle famiglie brianzole con i loro stemmi nobiliari. Un pomeriggio interessante quello in programma sabato 28 ottobre, dalle 16, nella serra di villa Filippini a Besana in Brianza.

"Non bisogna essere nobili per avere un albero genealogico"

Al timone dell’evento l’Associazione Genealogica Lombarda (AGL) e l’Associazione 29 Maggio, affiancati dal professor Carlo Preatoni, autore del libro «Le antiche famiglie della Brianza, dell’alto milanese, del lecchese, del basso comasco con i loro stemmi».

«Con le nostre ricerche facciamo rivivere la storia delle nostre famiglie - ha spiegato il presidente dell’AGL Antonello Tosi - Non bisogna essere nobili per avere un albero genealogico. Le tracce lasciate dai nostri antenati non sono andate perdute, ma sono conservate negli archivi storici e sono lì ad attendere proprio noi».

Sabato 28 i relatori promettono di «riportarvi indietro nel tempo e farvi scoprire le vostre origini, appassionarvi alla materia e, perché no, magari far nascere in voi il desiderio di ricostruire la vostra storia famigliare. Sarà un viaggio nel passato che vi permetterà di connettervi con le vostre radici. Un viaggio che vi insegnerà non solo chi siete, ma da dove venite», come garantito dal genetista Massimiliano Sana.

I 30 cognomi più diffusi a Besana

Perchè «tutti almeno una volta nella vita ci siamo fermati a pensare ai nostri antenati - ha aggiunto la besanese Lara Perego, socia dell’AGL - Ci siamo chiesti: dove sono nati i nostri avi, dove abitavano, che lavoro facevano, cosa possedevano... Con la ricerca genealogica possiamo ricostruire anche la storia della nostra famiglia. Non la troveremo scritta nei libri di scuola e non sarà noiosa come quella che abbiamo studiato al liceo, perché è la nostra storia e ci collega alle persone che hanno plasmato il nostro presente. E’ un percorso emozionante che tutti dovrebbero intraprendere».

Per l’occasione il professor Preatoni condividerà un estratto del suo libro che comprende i 30 cognomi più diffusi a Besana: Beretta, Besana, Brambilla, Casati, Casiraghi, Cazzaniga, Citterio, Colombo, Corbetta, Crippa, Frigerio, Fumagalli, Maggioni, Mauri, Nava, Paleari, Perego, Pirovano, Pozzi, Redaelli, Riboldi, Rigamonti, Riva, Sala, Sanvito Sironi, Valli, Vergani, Viganò, Villa, Zoia.

L’ingresso è libero, consigliata la prenotazione inoltrando un WhatsApp al 348-5116637.