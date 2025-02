Pomeriggio musicale con i volontari Aido

Sala gremita al pomeriggio musicale organizzato dal gruppo comunale Aido Biassono con il patrocinio del Comune.

Pomeriggio musicale Aido

La sala civica comunale si è riempita di cittadini biassonesi e dei comuni vicini che hanno occupato posti in piedi e seduti pur di non perdersi il pomeriggio musicale offerto, con il patrocinio del Comune di Biassono, dai volontari del Gruppo Comunale Aido di Biassono. A esibirsi il gruppo musicale “Jupiter Ensemble” della scuola di musica Don Borghi di Calco, in provincia di Lecco, diretto dal maestro Damiano Cricrì, che ha deliziato i convenuti con musiche di autori classici, ma anche contemporanei con l’accompagnamento della soprano Elisa Rosselli, bella voce del canto italiano e di musiche da film molto noti agli amanti delle melodie.

Le autorità presenti

Fra i presenti l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Biassono, Silvia Manzoni, l'ex assessore Daniela Casiraghi, il vicepresidente vicario dell’Aido regionale della Lombardia, Lucio D’Atri, con il vice presidente vicario della sezione provinciale Aido di Monza e della Brianza, Andrea Villa, la segretaria del gruppo Aido di Carate Brianza, Laura Viganò, il consigliere Aido Provinciale, Paolo Turati, e la presidente del Gruppo Aido di Muggiò, Mariangela Cortellazzi.

"Un pomeriggio in musica che è stato anche l’occasione per ricordare ai presenti la bellezza del dono dei nostri organi quando saremo defunti per permetterne il trapianto per salvare gli ammalati in lista d’attesa per un trapianto spesso salvavita, o l’innesto di tessuti o cellule che potranno migliorare la qualità della vita di persone gravemente ammalate" sottolinea la presidente del gruppo comunale Aido Biassono, Giuliana Bedoni.

L'intervento di una donna che ha subito un trapianto

Durante l’intermezzo la presidente del gruppo comunale Aido di Biassono, Giuliana Bedoni Bias, ha coordinato l’estrazione di alcuni premi della lotteria organizzata per sostenere l’attività del gruppo comunale e ha dato un riconoscimento ai familiari di un donatore biassonese dando anche la parola a una donna che ha recentemente ricevuto un trapianto, Chiara Monguzzi, che da ragazza era stata sua alunna nelle scuole cittadine. Infine, al termine del pomeriggio, i volontari del Gruppo Aido comunale hanno offerto un rinfresco ai musicisti e al pubblico intervenuto ricordando che "il trapianto degli organi è un momento di gioia per chi riceve il dono di un organo ma anche per i familiari del donatore che potranno ricordare per sempre il magnifico dono di solidarietà fatto dal loro congiunto".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 4 marzo 2025.