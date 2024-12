Pompieri in azione a Natale per spegnere due incendi

Il primo a Monza, il secondo a Seveso: sono gli incendi divampati il giorno di Natale in Brianza che hanno determinato l'intervento dei Vigili del fuoco

L'allarme a Monza

A Monza l'intervento dei Vigili del fuoco è scattato intorno alle 14 di mercoledì 25 dicembre, in via de Gasperi per un incendio che ha coinvolto una porzione di tetto di un'abitazione.

Le squadre giunte in posto, due autopompe, un'autoscala e un'autobotte, hanno prontamente spento l'incendio, senza che lo stesso potesse danneggiare ulteriore copertura e abilitazione sottostante: complessivamente è bruciata una superficie di circa 15 metri quadrati di tetto

L'intervento a Seveso

Il secondo allarme di Natale, invece, è scattato intorno alle 18 a Seveso, in via Raffaello Sanzio.

Squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha interessato una canna fumaria di un'abitazione.

Le squadre giunte sul posto (due autopompe da Seregno e l'autoscala da Carate Brianza) hanno verificato la temperatura della canna fumaria mediante l'utilizzo della termocamera e poi provveduto allo spegnimento.