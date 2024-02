Proseguiranno fino al 2026 le attività di ispezione del viadotto monumentale di Realdino a Carate Brianza sulla Sp6.

Ponte di Realdino, le ispezioni proseguiranno fino al 2026

Il ponte, inaugurato nel 1908 e lungo 140 metri, è tuttora aperto al traffico autoveicolare ed è il più grande tra quelli gestiti dalla Provincia. Applicando le “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel corso del 2022, la Provincia di Monza e della Brianza ha ulteriormente implementato l’operazione “Ponti sicuri”, già da tempo avviata.

Fra le attività comprese nell’iniziativa, oltre a quelle ispettive e diagnostiche su vari ponti ubicati in tutto il territorio, c'è anche il progetto di valutazione dello stato di salute del ponte di Realdino, che ha visto l’implementazione di un’ispezione straordinaria e l’attivazione di un sistema di monitoraggio strumentale integrato.

L’obiettivo primario è quello di assicurare un controllo costante e scrupoloso della struttura, oltre che di desumere preziose informazioni utili sia al mantenimento in esercizio del ponte, sia a scopo di ricerca.

Come funziona il monitoraggio

Il sofisticato sistema di monitoraggio strumentale è costituito da accelerometri mono-assiali e tri-assiali, da sensori dinamici laterali e centrali collegati a scatole di giunzione, da una stazione meteo e da una centralina di acquisizione dati in continuo, che, dopo una fase di elaborazione, possono essere visionati in remoto. L’analisi critica dei dati rilevati in campo è affidata a un docente del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (DISEG) del Politecnico di Torino, ateneo da sempre all’avanguardia in questo campo.

Il monitoraggio strumentale integrato del viadotto è stato inizialmente previsto in via sperimentale sulle due annualità 2023 e 2024 ma, vista l’esigenza di dover garantire un constante controllo della struttura, è già previsto, come detto, un’estensione del monitoraggio sulle ulteriori due

annualità 2025 e 2026, sfruttando parte di un finanziamento concesso da Regione Lombardia in tema di verifiche e monitoraggio dei manufatti, per il miglioramento della sicurezza ed efficienza della rete stradale.