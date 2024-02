Ponte di via Duca d'Aosta, procedono le verifiche statiche

Procedono le verifiche statiche sul ponte di via Duca d’Aosta avviate dall’Amministrazione comunale di Cesano Maderno subito dopo le risultanze dei controlli effettuati nell’ambito dell’operazione “Ponti Sicuri”.

Indagine diagnostica e ingegneristica

In questa prima fase sono continuate le attività di esame della documentazione e d’indagine visiva attraverso l’utilizzo di droni, strumentazioni e metodologie di ultima generazione. Nelle prossime settimane si procederà prima con l’attività diagnostica sulla struttura e, successivamente, con un’attività di ingegneristica che si concluderà con un giudizio in merito alla adeguatezza o operatività della struttura. A conclusione dell’iter diagnostico e ingegneristico, si potranno avere proposte di massima circa gli interventi da adottare. Lo scenario possibile è quello della manutenzione dell’attuale struttura oppure della sua sostituzione.

Un mese e mezzo per il completamento delle operazioni

I tempi previsti per il completamento delle operazioni di indagine e gli approfondimenti sono stati calcolati dagli esperti in circa un mese e mezzo. Nello specifico: tre settimane per la diagnostica ed un mese per il completamento delle attività di ingegneria. Per la durata delle verifiche vengono confermate le modifiche alla viabilità decise per ragioni

di sicurezza e in vigore da lunedì 29 gennaio. Modifiche che verranno costantemente monitorate dalla Polizia Locale.

"Stiamo agendo con celerità e immediatezza"