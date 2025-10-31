Il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia interroga il presidente Attilio Fontana e l’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi sulla situazione della viabilità nel Vimercatese e invoca la costituzione di un tavolo di confronto con tutti i Comuni interessati, ma le sue proposte non finiscono qui.

Ponte San Michele e Tratta D Breve di Pedemontana, Dozio chiede un tavolo sulla viabilità nel Vimercatese

«La Brianza Est a cavallo con la Bergamasca si trova ad avere due progetti da sviluppare ovvero la costruzione di un nuovo ponte tra Paderno e Calusco d’Adda al posto del vecchio viadotto San Michele che concluderà il suo esercizio nel 2030 – ha detto l’esponente regionale -. In più si svilupperà prossimamente anche la Tratta D Breve della Pedemontana. Questi a mio parere sono fattori che incideranno in maniera importante sulla circolazione dei mezzi nella nostra zona. Proprio per questi motivi ho presentato una interrogazione dove sono il primo firmatario che presenterò in consiglio martedì 4 novembre per avere delle risposte chiare dalla giunta»

Dozio inoltre propone di «creare un tavolo di confronto con Regione, Provincia di Monza e le amministrazioni comunali dei paesi coinvolti per capire quali potrebbero essere le difficoltà e quali soluzioni mettere campo tutti insieme per il bene del territorio».

Il progetto del nuovo ponte

Il 15 maggio 2025 è stato indetto il dibattito pubblico concernente la fase progettuale del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Doc.F.A.P.) per la realizzazione del nuovo ponte ferroviario, in sostituzione dell’esistente ponte ferrostradale di San Michele, tra Calusco d’Adda e Paderno d’Adda – si legge nella nota diffusa alla stampa dal consigliiere Dozio. Il dibattito pubblico si è concluso, con la pubblicazione della relazione conclusiva da parte del responsabile, in data 15 ottobre 2025. Tale intervento rientra nella prima fase del progetto di potenziamento della linea Carnate-Ponte San Pietro, con impatti sia sulla pianificazione del traffico regionale che su un possibile e futuro sviluppo del traffico di merci. Il nuovo ponte ferroviario sorgerà tra le stazioni di Paderno-Robbiate e Calusco, sostituendo l’attuale ponte ad arco in ferro a traffico misto, del quale è prevista la chiusura al traffico nel 2030.

Pedemontana

Sul fronte Pedemontana invece la Tratta D Breve riguarda i Comuni di Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago, Sulbiate, Vimercate e di Cambiago.

Dozio lavora per organizzare anche una assemblea pubblica nel Vimercatese