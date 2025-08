La nota della Provincia

Monitoraggio continuo in attesa della demolizione programmata

In merito alle recenti segnalazioni e preoccupazioni espresse sui social riguardo al ponte di Via Manzoni a Cesano Maderno, la Provincia di Monza e della Brianza, atraverso una nota diffusa in queste ore, fornisce chiarimenti puntuali sull’attività di gestione e monitoraggio dell’infrastruttura.

Ponte sopra la Milano Meda, la Provincia "La struttura è sotto controllo e in sicurezza"

Il ponte, che scavalca la Superstrada Milano-Meda, sin dalla presa in consegna da Città Metropolitana di Milano è stato oggetto di un attento monitoraggio strumentalecontinuo - fa sapere la Provincia - con report tecnici semestrali che ne attestano l’idoneità statica e la sicurezza per la viabilità. L’ultimo report ha confermato condizioni strutturali stabili, e la struttura è regolarmente sottoposta a prove di carico annuali.

Le prove di carico - aggiunge nella nota la Provincia - e il monitoraggio strumentale sono stati condotti in piena sinergia con il Comune di Cesano Maderno, al fine di assicurare la costante fruibilità della struttura per l’utenza stradale. A seguito di un accordo di collaborazione, nel corso del tempo queste prove sono state eseguite a carico della Provincia MB, mentre il

monitoraggio strumentale è stato portato avanti dal Comune di Cesano Maderno.

Nel 2017 è stato effettuato un intervento di risanamento corticale superficiale (con un investimento di circa 80.000 euro), che ha riguardato la superficie del calcestruzzo senza coinvolgere la struttura portante che, come detto, viene costantemente

monitorata. È prevista inoltre per il prossimo autunno la riasfaltatura del manto stradale, a ulteriore tutela della fruibilità e della sicurezza del tratto.

In attesa della cessione definitiva della gestione del manufatto ad Autostrade Pedemontana Lombarda (APL), che ne ha previsto la demolizione nell’ambito degli sviluppi infrastrutturali sovracomunali, la Provincia conferma quindi la piena operatività e sicurezza della struttura.

“Il ponte è costantemente monitorato e sicuro per la circolazione: la Provincia opera con responsabilità e trasparenza, in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e in attesa del passaggio di competenza ad APL -ormai prossimo- e della demolizione programmata. Ricordo che la Provincia MB è sempre a disposizione di tutti i cittadini per fornire chiarimenti, raccogliere segnalazioni e rispondere a ogni dubbio” – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Luca Santambrogio.

Per ulteriori informazioni, richieste o segnalazioni, i cittadini possono contattare la Provincia di Monza e della Brianza attraverso i diversi canali di comunicazione:

o URP Online

o PEC: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

o telefono: 039 975 2304/2305