A Cesano Maderno, al via la bonifica bellica propedeutica alla ristrutturazione del centenario ponte sul torrente Seveso in via Duca d’Aosta.

Ponte sul Seveso, al via la bonifica bellica

L’impresa incaricata ha iniziato l’attività che si concluderà con il collaudo del genio militare. E’ stato aggiudicato nelle ultime ore, intanto, anche il restauro delle balaustre, che saranno mantenute, come da disposizione della Sovrintendenza, per il loro valore storico-culturale. Saranno quindi rimosse, restaurate in laboratorio e riposizionate al termine della ricostruzione del ponte.

A giorni l'aggiudicazione dei lavori

Si attende a giorni il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’intervento di ristrutturazione del ponte da parte della Stazione unica appaltante della Provincia all’impresa che è stata individuata tra le numerose che hanno partecipato alla selezione. "E’ stata una gara a inviti, quindi abbiamo la certezza che quella che si aggiudicherà i lavori è un’impresa selezionata e accreditata", dice il sindaco Gianpiero Bocca.

I tempi previsti sono rispettati

Gli interventi proseguono secondo i tempi previsti dal Comune che, come noto, ha intenzione di riaprire al traffico la strategica via Duca d’Aosta entro la primavera del prossimo anno.

"Stiamo procedendo secondo il cronoprogramma che ci eravamo dati – conferma l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso – L’aggiudicazione alle imprese arriverà nei tempi previsti quindi siamo fiduciosi che il ponte sarà ultimato entro la primavera come avevamo preventivato".

Sei mesi di lavori

Il progetto esecutivo di ristrutturazione del ponte è stato approvato in Giunta lo scorso luglio. I lavori partiranno a breve. Previste 26 settimane di lavori, circa 6 mesi, con un impegno per il Bilancio comunale di 1 milione e 250mila euro. "Il ponte di Binzago, crollato vent’anni fa dopo una piena del Seveso, era stato rifatto in due anni e mezzo", evidenzia il sindaco Bocca.

Il ponte è chiuso da marzo

L’improvvisa chiusura della struttura, lo scorso marzo, per ragioni di sicurezza, ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina e creato non pochi disagi a chi vive e lavora in città. Per questo, l’Amministrazione comunale è fermamente intenzionata a concludere i lavori nei tempi strettamente necessari.