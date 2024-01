Popolazione in aumento, Concorezzo supera quota 16.000 abitanti

Aumentano i concorezzesi e, per la prima volta nella storia della città, superano la soglia dei 15mila abitanti raggiungendo quota 16.029. Il saldo positivo è dovuto all’arrivo in città di nuove famiglie. I nuovi residenti che, nel 2023, hanno scelto di trasferirsi a Concorezzo sono stati 654 (344 maschi e 310 femmine) mentre sono state 518 le persone che hanno lasciato città con un saldo quindi in positivo che ha portato il Comune ad avere una popolazione complessiva di 16.029 (7860 maschi e 8169 femmine). Nel 2022 i concorezzesi erano complessivamente 15.944 mentre nel 2021 erano 15.813.

Quattro gli ultracentenari in città

Per quanto riguarda le nascite, nel 2023 sono state 95 con una predominanza di maschi (51) rispetto alle femmine (44). Per quanto riguarda invece i decessi, negli ultimi dodici mesi sono morti 149 concorezzesi (84 maschi e 65 femmine), con una diminuzione rispetto al 2022 (171 morti). L’aumento della popolazione è dovuto, infatti, all’arrivo di nuovi residenti in quanto il saldo naturale tra nuovi nati e il numero di decessi è negativo (-54). Gli ultracentenari in città sono quattro. Le più anziane sono due donne nate nel 1921. I nomi più diffusi tra i bambini nati nel 2023 sono: Sofia, Ginevra e Arianna per le femmine e Pietro, Mattia, Marco, Diego e Alessandro per i maschi. Per quanto riguarda matrimoni e unioni civili, nel 2023 si sono detti sì un totale di 57 coppie con una netta predominanza di matrimoni civili (43) rispetto a quelli religiosi (14). Le unioni civili sono state due. Sono nettamente diminuite le separazioni e i divorzi rispetto allo scorso anno. Nel 2023 si sono dette addio un totale di 9 coppie mentre nel 2022 le separazioni e i divorzi sono stati 19.

"La nostra è un città molto attrattiva"