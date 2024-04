Aumenta la popolazione residente a Nova Milanese ma il saldo naturale resta negativo. Le nascite sono crollate registrando il numero più basso di sempre, appena 135 bebé.

Popolazione in aumento ma sempre meno nati

Sono i dati più significativi che emergono dal report 2023 dei Servizi Demografici del Comune. Nel complesso il numero dei novesi è lievemente aumentato con una novantina di residenti in più: nel 2022 infatti gli abitanti sul territorio comunale erano complessivamente 23.251 mentre al 31 dicembre 2023 sono saliti a 23.340 (di cui 11.428 maschi e 11.912 femmine).

I bimbi nati sono stati appunto 135, un dato che segnala un ulteriore calo rispetto all’anno precedente (156) e al 2021 (149). Per ritrovare un numero superiore al duecento bisogna andare indietro di oltre dieci anni, al 2012, quando erano più le nascite dei decessi.

Il saldo tra nati e morti dunque, anche nel 2023 ha registrato un dato negativo perché i decessi sono stati 227, che sono comunque meno rispetto agli anni precedenti: 258 nel 2022 e 237 nel 2021. Il picco massimo si è raggiunto nel 2020 con ben 293 morti.

Abbastanza in linea con il dato nazionale la percentuale di residenti di origine stranieri che si attesta intorno all’8,9 per cento. Le persone provenienti altri Paesi che hanno deciso di abitare a Nova Milanese l’anno scorso erano 2.610 (di cui 1.257 maschi e 1.353 femmine). La nazione più rappresentata è la Romani con 999 persone, a seguire Egitto (317), Ucraina (169), Marocco (162), Cina (142), Albania (123), Perù (75), Senegal (60), Ecuador (49), Moldova (47), per citare le nazionalità maggiormente presenti.

Positivo l’andamento migratorio con 809 nuovi iscritti all’Anagrafe cittadina contro i 628 cancellati. Significa che in città sono arrivati 181 nuovi residenti. Le famiglie novesi invece sono nel complesso 9.862.

Un dato curioso: nel 2023 una donna ha compiuto 100 anni e risultavano residenti in città ben 5 ultracentenarie.

Il capitolo matrimoni non ha registrato particolari cambiamenti nel corso dell’ultimo biennio. Nel 2023, quelli civili sono stati 38 e l’anno prima 39. Le nozze celebrate in chiesa con rito religioso invece sono state 23 l’anno scorso e 25 nel 2022.