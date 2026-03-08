Cresce la popolazione, un dato che fa storia

A Seregno lo scorso anno la popolazione è aumentata dell’uno per cento rispetto al 2024, attestandosi a 45.383 unità.

Popolazione, più uno per cento

Aumenta la popolazione, sia pure di poco. Un piccolo record, in controtendenza rispetto ai dati nazionali che registrano un calo della stessa percentuale in tutto lo Stivale. Un dato che fa storia, mai accaduto finora, che fa ben sperare. Fino a qualche anno addietro, la crescita della popolazione era ascrivibile al numero di nascite superiore ai decessi: stavolta la differenza di 352 unità è dettata dall’incremento degli immigrati: 1.934 unità, di cui 1.693 dall’Italia e 241 dall’estero contro i 1.582 emigrati, di cui 1.424 nel nostro Paese e 108 all’estero.

Oltre 20mila famiglie

Al 31 dicembre scorso si contano 20.369 famiglie residenti, formate prevalentemente da tre persone, seguite da quelle composte da quattro unità. In termini di saldo naturale le nascite sono state appena 287 contro le 443 del 2008, ultimo dato di rilevo prima del preoccupante calo. I decessi sono stati 490, mai così tanti ad eccezione dell’anno 2020 con la pandemia da Covid con 513 unità. In aumento la popolazione over 60. I matrimoni celebrati sono stati 132, di cui 43 religiosi e 89 civili, un dato quest’ultimo che da diversi anni registra un incremento esponenziale. In crescita le convivenze e i bambini nati fuori dal matrimonio: tra le ragioni c’è, sicuramente, la precarietà che contraddistingue la società moderna e la precarietà del lavoro.

Più di 3.800 stranieri

Gli stranieri sono 3.802, di cui 1.616 maschi e 2.186 femmine, che provengono da cento Paesi diversi più un apolide. La comunità con il maggior numero di presenze è quella rumena con 578 unità (238 uomini e 340 femmine), seguita da quella ucraina con 527 (119 uomini e 408 donne, che rappresenta il maggior numero fra le straniere in città), poi pakistani (403), cinesi (250), peruviani (247), marocchini (238).