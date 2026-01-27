Porterà la fiaccola olimpica per le vie della sua città

Una storia che sembrava già scritta. Quando, esattamente nel 2016, in occasione di un viaggio in Norvegia, a Lillehammer, sede delle olimpiadi invernali del 1994, scattò una foto con la fiaccola olimpica. Ora, a dieci anni esatti di distanza, quella fiaccola la impugnerà ufficialmente, ricomprendo il ruolo di tedofora.

Una vimercatese tra i 10.001 tedofori

Tra i 10.001 protagonisti che stanno attraversando l’Italia per portare la fiamma olimpica fino allo stadio San Siro di Milano, dove il prossimo 6 febbraio si terrà la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, ci sarà anche la vimercatese Annalisa Beretta.

Il 3 febbraio porterà la fiaccola per le vie di Vimercate

Una soddisfazione e un’emozione doppie per lei, perché la 45enne sarà protagonista proprio in occasione del passaggio della fiaccola per le vie di Vimercate, il prossimo 3 febbraio.

Annalisa è anche volontaria ai Giochi olimpici invernali

Residente in città, sposata, responsabile amministrativa in un’azienda con sede alle Torri Bianche, grande appassionata di sci, Annalisa è stata scelta anche come volontaria per le Olimpiadi di Milano Cortina.

“Il mio percorso verso le Olimpiadi – racconta emozionata pochi giorni dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale dal “Team Tedofori” – è incominciato nel settembre del 2024 con la mia candidatura come volontaria. A gennaio è arrivata la nomina ufficiale. Sono stata destinata al controllo degli accessi al palazzo del ghiaccio di Rho, all’interno dell’area fiera. Nel frattempo ho deciso di tentare anche come tedofora e a ottobre 2025 arriva la comunicazione tanto attesa: sarò tedofora”.

Ma con un guaio. Per un errore la vimercatese viene in un primo tempo assegnata ad una tappa in Sardegna, a Nuoro. Annalisa non si arrende, segnala l’incongruenza (la candidatura prevede infatti l’assegnazione di una tappa in prossimità della residenza) ed ecco che nei giorni scorsi arriva la conferma dell’incarico e la rettifica della location.

“Grande orgoglio”

“E così il prossimo 3 febbraio porterò la Fiamma olimpica proprio a Vimercate – continua con gioia Annalisa – Un traguardo che unisce un sogno personale (nato quel giorno di dieci anni fa in Norvegia) all’orgoglio di un’intera comunità”.

Il percorso della fiaccola per le vie di Vimercate

La vimercatese porterà la fiaccola per un tratto di 300 metri all’interno del percorso cittadino che da via Motta si snoderà lungo via Pinamonte per raggiungere Oreno e, da qui, Arcore.

Grande appassionata di sci e in generale di sport invernali, la 45enne da sempre è attiva all’interno dei Comuni in cui ha risieduto e risiede. Prima a Caponago e ora a Vimercate. Ed è anche volontaria dello Sci club Biassono.