Posate le prime piante in via Pietro Micca. L’Amministrazione comunale è intervenuta per la messa in sicurezza della via.

Via Pietro Micca

All’inizio dell’anno l’Amministrazione comunale è intervenuta in modo massivo per mettere in sicurezza la zona, «una delle vie più pericolose del paese – aveva spiegato l’assessore all’Ambiente, Diego Terruzzi – Ogni volta che arrivava un temporale, sempre più equatoriale, questa importante strada subiva crolli di piante e allagamenti rischiosi per l’incolumità di chi la percorre sia in macchina che a piedi. Abbiamo quindi proceduto ad asportare numerose piante pericolanti, diverse ammalorate e alcune morte. Al loro posto saranno piantumati 27 tigli. Le nostre politiche paesaggistiche sono orientate a trasformare il nostro paese in un contesto di pregio ambientale ma sicuro da ogni rischio idrogeologico e dai suoi effetti collaterali».

«La prima fase di piantumazione è già avvenuta – spiega l’assessore – Stiamo lavorando alla riqualificazione e messa in sicurezza della strada. Con BrianzAcque, che a breve realizzerà in zona la vasca di laminazione, abbiamo concordato un abbellimento del contesto nel quale tale vasca sarà inserita, ovvero i giardini pubblici. Opere di mitigazione del sistema del verde alla luce dell’integrazione della vasca che avrà sia una funzione di difesa idrogeologica che di attrazione».

“Uniti per Sovico” all’opposizione: “E’ stato fatto uno scempio”