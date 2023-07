Sono professionisti esperti che da anni lavorano con il mattone, ma quello che hanno posato nelle scorse settimane in un ristorante monzese ha un sapore davvero speciale, sa di solidarietà e di inclusione.

Posato il «mattone» della solidarietà

I membri della Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) di Monza e Brianza hanno infatti aggiunto un tassello al «muro dei cento mattoni» di PizzAut Monza, la pizzeria inaugurata lo scorso 2 aprile in cui lavorano ragazzi autistici. Una parete simbolica, che balza subito all’occhio non appena si entra in questo ristorante nato dopo la positiva prima esperienza di Cassina de’ Pecchi: è infatti composta da tanti pezzi esagonali sui quali sono riportati i nomi delle realtà che hanno contribuito al progetto, attraverso una donazione di almeno 5mila euro.

E tra questi c’è anche il mattone del collegio brianzolo della Fiaip, con sede a Concorezzo e presieduto da Fabrizio Zane.

«L’idea è nata nel dicembre 2022, quando eravamo stati a Cassina de’ Pecchi per festeggiare i nostri cento associati - spiega Aldo Villa, 43 anni, agente immobiliare di Meda delegato alla formazione - Il fondatore di PizzAut, Nico Acampora, ci ha parlato dei cento mattoni e immediatamente ci è sembrato un segnale da cogliere la coincidenza tra il numero dei tasselli e quello dei nostri associati. Siamo rimasti affascinati dal progetto di realizzare un nuovo ristorante a Monza, un progetto che nutre l’inclusione e valorizza le capacità di giovani affetti da autismo, e così abbiamo pensato di dare il nostro contributo».

Mercoledì 28 giugno, a PizzAut Monza, la Fiaip, con 50 rappresentanti tra cui il presidente e la segretaria regionali, Luca Simioni e Ornella Leoni, ha infatti festeggiato la posa del suo mattone sulla grande parete della solidarietà. Non solo.