Post sui social con l'auto della Polizia locale in sosta sulle strisce pedonali. "Non era in servizio"

Non era in servizio la vettura della Polizia Locale di Desio avvistata sulle strisce pedonali in una via del territorio di Bovisio Masciago. Nei giorni scorsi, su un noto social network, è stato pubblicato un post che ritraeva un’auto appartenente al Comando cittadino in sosta su un attraversamento pedonale nel Comune limitrofo.

“Il messaggio ci è stato segnalato dai colleghi della Polizia Locale di Bovisio, che sentitamente ringrazio per averci tempestivamente avvisato – spiega il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Desio Cosimo Tafuro – e abbiamo subito compiuto le dovute indagini”.

Era in attesa di manutenzione presso un’officina autorizzata

Dopo avere effettuato i controlli, è stato rilevato che l'auto in questione era in uso a un'officina autorizzata, tramite regolare appalto di affidamento, che si occupa di riparazioni e manutenzione del parco auto del Comune di Desio:

“Stiamo verificando il motivo per cui l’auto si trovasse in quel posto, chi fosse alla guida e a quale titolo ivi sostasse. Il Comune e la Polizia Locale si dichiarano totalmente estranei alla vicenda, considerandosi inoltre come parte lesa in questione”, prosegue il Comandante.

In corso le verifiche

Parallelamente all'attività di indagine di Polizia Giudiziaria, gli uffici comunali si occuperanno delle dovute verifiche di natura amministrativa sulla corretta gestione dell’applicazione dell'appalto di manutenzione, per accertare come questa officina opera e per poter quindi rispondere del fatto illecito in sé. Oltre al danno d’immagine causato al Comune e agli Agenti che svolgono sempre correttamente il proprio lavoro con impegno e dedizione.

