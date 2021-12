Postazione del 118 al mercato anche per tutto il 2022

Vimercate

Confermato il sodalizio tra l’Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate e l’Amministrazione Comunale.

Proseguirà anche per il 2022 il sodalizio tra l’Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate e l’Amministrazione Comunale. La convenzione garantirà la presenza di una postazione del 118 nei giorni di mercato dalle 8 alle 13 per le prestazioni di emergenza sanitaria.

Nelle giornate di mercato confermata per il 2022 la presenza del 118

Nel dettaglio anche per tutto il prossimo anno sarà presente un equipaggio composto da due operatori, di cui uno certificato DAE e con un automezzo di soccorso dotato di defibrillatore e materiale per gestione trauma.

La convenzione stabilisce inoltre la presenza anche durante le manifestazioni del distretto del commercio. In questo caso il numero delle postazioni equipaggiate verrà valutato in base all’affluenza prevista.

Definita anche la spesa prevista pari a 8.600 euro suddivisi in 7.800 euro per la presenza al mercato settimanale e una spesa presunta di 800 euro per le manifestazioni aggiuntive del distretto del commercio.

Il commento dell'assessore

Soddisfatta l'Amministrazione comunale: “Siamo molto contenti di poter proseguire questo utile servizio alla cittadinanza che nel corso degli anni si è dimostrato davvero utile salvando le vite a tre persone che sono state prontamente soccorse e aiutate” - è stato il commento dell’assessore alla Promozione della Città Angelo Marchesi.